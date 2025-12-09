Suscribete a
Corina Parisca, madre de María Corina: «Nos dijo que nos fuéramos de Venezuela para que no nos secuestraran»

La familia de la líder opositora venezolana espera con ilusión en Oslo el reencuentro con ella en la entrega del Nobel de la Paz después de mucho tiempo separados

Oslo espera a María Corina Machado para entregarle el Nobel de la Paz

La madre de María Corina Machado, Corina Parisca, en Oslo, conversa con el presidente Mulino de Panamá, ante la mirada de su otra hija, Clara, y uno de sus nietos
La madre de María Corina Machado, Corina Parisca, en Oslo, conversa con el presidente Mulino de Panamá, ante la mirada de su otra hija, Clara, y uno de sus nietos
Susana Gaviña

Susana Gaviña

Enviada especial a Oslo

La cita de este miércoles en Oslo no es solo importante para María Corina Machado por el reconocimiento a su lucha por la democracia en Venezuela y la visibilidad que le da a su causa en todo el mundo. También lo es porque supone ... el reencuentro con su familia, de la que ha sido dramáticamente alejada por los métodos represivos del régimen chavista. Un familiar detenido, torturado, encarcelado... es moneda de cambio para silenciar.

