Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este miércoles 10 de diciembre
Última Hora
Muere a los 63 años Robe Iniesta, el histórico cantante, fundador y alma de Extremoduro

Longevidad: los 3 ejercicios que no deberían faltar en tu día a día a partir de los 50 años

Más allá de caminar, Alvaro Puche revela los ejercicios esenciales para preservar la autonomía y la calidad de vida en la madurez

Las pesas, básicas a los 60, 70 y 80 años: «Sólo salir a andar es caminar hacia un estado de enfermedad»

Longevidad: los 3 ejercicios que no deberían faltar en tu día a día a partir de los 50 años
ABC
Carlota Fominaya

Carlota Fominaya

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La buena longevidad se entrena. La barrera entre los cuarenta y los cincuenta años marca un punto de inflexión silencioso en la fisiología humana. Es el momento, explica Álvaro Puche, autor del libro 'Entrenamiento de fuerza para personas mayores' (Amat Editorial) «en ... que la sarcopenia (pérdida de función y masa muscular), la dinapenia (pérdida de fuerza muscular), la kratopenia (pérdida de potencia muscular) y la osteopenia (pérdida de densidad mineral ósea) comienzan a acelerar su curso, impactando directamente en nuestra capacidad para ser funcionales, autónomos e independientes».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app