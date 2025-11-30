Suscribete a
ABC Premium
Directo
Manifestación del PP contra el Gobierno de Sánchez en Madrid

Dan Buettner, experto en longevidad: «La gente que vive más de 100 años solo consume carne cinco veces al mes»

El escritor e investigador de 'zonas azules' ha reconocido que existe una relación entre la cantidad de carne que se consume y el aumento de la esperanza de vida

Manuel Viso, sobre la freidora de aire: «Alimentos como patatas, croquetas o pan, al ser sometidos a altas temperaturas generan sustancias potencialmente cancerígenas»

Pablo Ojeda, nutricionista: «Ninguna dieta del mundo funciona, lo que funciona es dar opciones y que cada uno pinte su propio cuadro»

Dan Buettner, experto en longevidad: «La gente que vive más de 100 años solo consume carne cinco veces al mes»
Dan Buettner, experto en longevidad: «La gente que vive más de 100 años solo consume carne cinco veces al mes»
María Albert

María Albert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La buena alimentación es una parte clave a la hora de mantenernos saludables. Bien lo saben los expertos en salud y nutrición, que llevan un tiempo apuntando a que lo que comemos puede tener impacto para sentirnos mejor y extender aún más nuestra vida ... en los años venideros. De hecho, algunos consideran que la comida es ya «la medicina del futuro», pues puede ayudarnos a prevenir enfermedades y mejorar nuestro sistema inmunológico gracias a los beneficios que aporta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app