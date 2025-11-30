Dan Buettner, experto en longevidad: «La gente que vive más de 100 años solo consume carne cinco veces al mes»

La buena alimentación es una parte clave a la hora de mantenernos saludables. Bien lo saben los expertos en salud y nutrición, que llevan un tiempo apuntando a que lo que comemos puede tener impacto para sentirnos mejor y extender aún más nuestra vida ... en los años venideros. De hecho, algunos consideran que la comida es ya «la medicina del futuro», pues puede ayudarnos a prevenir enfermedades y mejorar nuestro sistema inmunológico gracias a los beneficios que aporta.

Uno de los que ha defendido esto desde hace años es Dan Buettner, escritor y colaborador de National Geographic. El periodista es considerado como uno de los grandes gurús en materia de longevidad después de haber investigado las llamadas Zonas Azules. Este término, desarrollado por el demógrafo Michel Poulain, se refiere a las regiones del mundo donde las personas tienen vidas excepcionalmente largas, más allá de los 100 años.

Durante estas décadas de estudio, el especialista estadounidense ha descubierto que existen varios hábitos que se pueden asociar a una existencia centenaria, entre los que se incluye, por supuesto, la alimentación. Así lo desarrolla en su libro 'El secreto de las Zonas Azules' y en el documental de Netflix 'Vivir 100 años: Los secretos de las zonas azules', que le han llevado a convertirse en uno de los grandes expertos a nivel mundial en esta materia.

Una de las preguntas que muchos le plantean es la de cuál es la cantidad correcta de carne para comer para mantenernos jóvenes y alargar nuestra esperanza de vida. Según ha explicado Buettner, los estudios que se han realizado en las denominadas 'blue zones' —Cerdeña (Italia), Okinawa (Japón), Loma Linda (Estados Unidos), Icaria (Grecia) y Nicoya (Costa Rica)— dejan claro que el consumo de estos alimentos puede tener impacto en nuestra longevidad.

Dan Buettner, experto en longevidad, claro sobre cuál es la cantidad correcta de carne para vivir más años

En estos lugares del mundo, donde la gente suele alcanzar más los 100 años, la carne se ha convertido más «en un acompañamiento que en un básico», algo que no sucede en todos los puntos del mundo. De promedio, sus habitantes «habitualmente solo la consumen cinco veces al mes»; es decir, que cada persona toma menos de 10 kilos de carne al año.

«En las Zonas Azules la carne es más un acompañamiento que un básico. Habitualmente solo la consumen cinco veces al mes» Dan Buettner Experto en longevidad

Este dato contrasta mucho si nos fijamos en las cantidades que se suelen consumir en otros países como Estados Unidos, donde cada ciudadano americano suele comer «casi 110 kilos de carne al año». «Eso equivale a una bañera de animales muertos», ha evidenciado el experto, destacando la diferencia de 100 kilos que existe entre ambas poblaciones, que está directamente relacionada con la esperanza de vida.

A pesar de que los datos demuestran que existe una relación entre el consumo de carne y la longevidad, Buettner no anima a dejar de tomarla, sino a limitar la ingesta a cantidades similares a las de las 'Zonas Azules'. «No creo que sea necesario dejar de comer carne para maximizar la esperanza de vida», ha reconocido el experto estadounidense.

Aún así, ha insistido en que se debe rebajar bastante el consumo respecto a lo que estamos acostumbrados en muchos países occidentales: «A la gente le gusta la carne, así que, si tienes que comerla, limítala a una vez a la semana o menos para alinearte con las poblaciones más antiguas del mundo».

«Si tienes que comer carne, limítala a una vez a la semana o menos para alinearte con las poblaciones más antiguas del mundo» Dan Buettner Experto en longevidad

En otro de sus vídeos con más visitas, Buettner también recomienda prescindir de una serie de alimentos de origen animal para alargar la vida. Tal y como apunta el divulgador científico, productos como carnes procesadas «nunca deberían traspasar la puerta de entrada de tu casa» porque su consumo «está asociado al cáncer», así como el de otros como bebidas azucaradas, snacks salados o chucherías empaquetadas.