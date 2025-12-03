Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este miércoles 3 de diciembre

Jonathan Montero, nutricionista deportivo: «Ni la miel es santa, ni la mermelada el diablo; úsalas de pre y post entrenamiento»

El experto sostiene que la clave de estos populares alimentos está en el contexto y en su utilización estratégica en torno al ejercicio físico

José Francisco López Gil, nutricionista, explica el problema de los azúcares añadidos: «A veces la dosis no hace el veneno»

Sebastián La Rosa, médico especialista en longevidad: «El jengibre reduce la respuesta que tenemos en muchas de las enfermedades que nos lleva a la inflamación»

Jonathan Montero, nutricionista deportivo: «Ni la miel es santa, ni la mermelada el diablo; úsalas de pre y post entrenamiento»
Jonathan Montero, nutricionista deportivo: «Ni la miel es santa, ni la mermelada el diablo; úsalas de pre y post entrenamiento»
Isaac Asenjo

Isaac Asenjo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Si le dices a alguien que coma mermelada, se llevan las manos a la cabeza. En cambio, si les dices miel, no pasa nada, ¿verdad?». El nutricionista deportivo Jonathan Montero Delgado, conocido en redes sociales como @Gluper7, ha abierto el melón ... sobre cuál de los dos alimentos es más saludables.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app