Otorgan una pensión vitalicia de 1.400 euros a una mujer por cuidar de sus hijos y trabajar para su ex marido

Hace tan sólo unos días, una sentencia del Tribunal Supremo ha concedido una pensión compensatoria a una mujer por los años dedicados no solo al cuidado del hogar y de los hijos, sino también al negocio de su marido, empleado dentro del ámbito ... cinematográfico. Se casaron en 1996 y ella dejó su empleo para dedicarse al hogar y a los hijos, mientras realizaba tareas laborales y apoyaba el negocio de su marido para sacar adelante este proyecto común. Sin embargo, 20 años después decidieron separarse, y en 2022 llegó el divorcio.

El procedimiento se inició en el Juzgado de Primera Instancia de Getxo, a raíz de la demanda de divorcio presentada por él. «Mi clienta -apunta Laura Barranco, abogada especializada en Derecho de familia- desconocía por completo que se podía solicitar una pensión compensatoria por los años dedicados al hogar, a sus dos hijos, y a la empresa de su marido en la que ella se ocupaba de la contabilidad y tareas administrativas sin figurar dada de alta. Esta compensación vitalicia sólo se puede solicitar en el mismo momento en el que se solicita el divorcio, y a muchos abogados, si no son especialistas en familia, se les puede pasar por alto«, explica a ABC Barranco, que ha llevado a cabo este caso junto al abogado Juan Carlos Soto del Castillo.

Fue así como comenzaron una ardua labor de investigación para conseguir que esta mujer divorciada localizara facturas y demás documentación de su relación profesional con proveedores, asesorías fiscales..., así como escritos que demostraran que era ella quien se encargaba de acompañar en las tareas escolares de sus hijos, firmar sus calificaciones, o de llevarles a las consultas médicas. Todo ello sostuvo su declaración ante los juzgados. Los jueces son independientes, pero la posición de la demandante debía estar respaldada por pruebas.

En un principio, el Juzgado únicamente concedió 1.000 € durante un año, apoyándose, entre otras cosas, en que la demandante podía recurrir a las ayudas estatales. «Sin embargo, recur­rimos en apelación por entender que la resolución vulneraba la jurisprudencia del Tribunal Supremo y no valoraba correctamente las circunstancias del matrimonio. La Audiencia Provincial de Bizkaia nos dio la razón -explica la letrada-, e incrementó la pensión a 2.000 € con carácter vitalicio y atribuyó el uso de la vivienda familiar durante dos años, al constituir la madre el interés más necesitado de protección y carecer de ingresos propios ni otra solución habitacional«.

La parte contraria recurrió en casación. Uno de los puntos de debate fue el régimen económico matrimonial —gananciales— ya que es más habitual conceder pensiones indefinidas en separación de bienes. «Sin embargo, atendiendo a la edad de mi clienta (62 años), y ante la imposibilidad razonable de prever que pueda superar el desequilibrio económico en el futuro y al papel esencial que desempeñó, tanto en el hogar como en el negocio del marido, el Tribunal ha considerado que la medida está suficientemente motivada«, asegura Laura Barranco.

Finalmente, lo que sí ha decidido el Tribunal es reducir la cuantía de la pensión, que finalmente pasa de 2.000 euros a 1.400 euros. «Teniendo en cuenta que se mantiene el carácter indefinido y que, con la liquidación de la sociedad de gananciales, mi clienta verá incrementado su patrimonio por lo que puede hacer frente a la adquisición de otra vivienda, entendemos la decisión. Hay que tener en cuenta que la pensión compensatoria lo que pretende es equilibrar la situación en la que estaría ahora mi clienta si no hubiera dejado su trabajo para cuidar de su casa, familia y trabajo de su marido. Si no hubiera dejado de trabajar, ella tendría ahora derecho a una pensión por jubilación. No obstante, lo más relevante —y excepcional hoy en día— es precisamente que se mantenga el carácter vitalicio de la pensión, algo que el Tribunal Supremo concede de forma muy restrictiva«, concluye la letrada.