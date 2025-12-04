Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 4 de diciembre

Otorgan una pensión vitalicia de 1.400 euros a una mujer por cuidar de sus hijos y trabajar para su ex marido

El Supremo reconoce que la demandante dejó su empleo tras casarse para dedicarse más de 20 años al hogar y la familia y, de este modo, apoyar la carrera profesional de su entonces pareja

Otorgan una pensión vitalicia de 1.400 euros a una mujer por cuidar de sus hijos y trabajar para su ex marido
Laura Peraita

Laura Peraita

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace tan sólo unos días, una sentencia del Tribunal Supremo ha concedido una pensión compensatoria a una mujer por los años dedicados no solo al cuidado del hogar y de los hijos, sino también al negocio de su marido, empleado dentro del ámbito ... cinematográfico. Se casaron en 1996 y ella dejó su empleo para dedicarse al hogar y a los hijos, mientras realizaba tareas laborales y apoyaba el negocio de su marido para sacar adelante este proyecto común. Sin embargo, 20 años después decidieron separarse, y en 2022 llegó el divorcio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Laura Peraita

En ABC desde 1994 como periodista de formación, empresa, motor. Desde 2011 al frente de ABC Familia, donde escribo y modero debates de lo más importante en la vida: nuestros peques, parejas y mayores.

Laura Peraita

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app