Suscribete a
ABC Premium

Padres que duelen: «Todos hemos sufrido alguna herida en el ámbito familiar»

«En muchos hogares no hay agresión física, pero sí un daño emocional profundo», advierte la psicóloga Beatriz Ortega

«Es crucial para un progenitor gestionar primero sus propias emociones antes de intervenir en las del niño» 

Rafa Guerrero: «El trauma infantil apaga el wifi cerebral del niño y causa falta de concentración, hiperactividad…»

Padres que duelen: «Todos hemos sufrido alguna herida en el ámbito familiar»
ABC
Carlota Fominaya

Carlota Fominaya

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

'Padres que duelen' (Desclée de Brouwer) es un viaje hacia las profundas cicatrices que deja el maltrato infantil y su impacto en la salud mental en la edad adulta. Con esta obra la terapeuta Beatriz Ortega quería «una psicología digerible, que enganche desde ... la emoción y permita empatizar. Está contado a través de historias reales con las que cualquiera puede identificarse y poner nombre a una vivencia que quizá nunca reconoció«.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app