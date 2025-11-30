Suscribete a
álvaro puche, entrenador personal

Las pesas, básicas a los 60, 70 y 80 años: «Sólo salir a andar es caminar hacia un estado de enfermedad»

Puche es autor del libro 'Entrenamiento de fuerza para personas mayores. Ejercicios y consejos para envejecer fuerte y con buena salud' (Amat)

«Las pesas son más necesarias cuantos más años se cumplen», advierte este entrenador personal
«Las pesas son más necesarias cuantos más años se cumplen», advierte este entrenador personal
Carlota Fominaya

Madrid

Ni la artritis, artrosis, diabetes, o los años. «No hay excusas para no hacer pesas cuando se trata de tu salud porque a través de las pesas y de la alimentación se puede, y se debe, prevenir y revertir severos cuadros patológicos», advierte Álvaro Puche, ... autor de 'Entrenamiento de fuerza para personas mayores' (Amat), donde comparte ejercicios y consejos para envejecer fuerte. «De hecho las mancuernas son más necesarias cuantos más años se cumplen», resume.

