Alfonso Ruiz, doctor por Oxford, sobre el desorden: «Tu habitación no es solo un lugar, es un espejo silencioso de cómo habitas tu vida»

Muchas veces, casi sin darnos cuenta, llegamos al final de la semana con la habitación totalmente desordenada. Acumulación de ropa, objetos fuera de lugar, papeles dispersos... Este espacio se vuelve un auténtico caos y, lejos de ofrecernos calidez y comodidad, puede llegar a ... tener un impacto negativo en nuestro bienestar.

Sin embargo, lo que parece una simple desorganización y algo inofensivo, esconde un significado psicológico. Y es que este alboroto no solo refleja el estado físico de un lugar, sino también el estado mental de quien lo habita.

De esto mismo es de lo que habla Alfonso Ruiz Soto, doctor en Letras por la Universidad de Oxford y semiólogo. El experto aclara qué significa el desorden en nuestro propio hogar.

El semiólogo Alfonso Ruiz explica qué significa que una persona tenga la habitación desordenada

Alfonso Ruiz Soto, doctor en Letras por la Universidad de Oxford, explica el verdadero significado del desorden. «Tu habitación no es solo un lugar, es un espejo silencioso de cómo habitas tu vida», sostiene.

En este sentido, el semiólogo asegura que «cada objeto tiene una historia» y «cada rincón guarda una decisión». «El desorden no es enemigo, es un mensaje. Te muestra lo que postergas, lo que evades, lo que aún no integras», añade.

Según indica el experto, «ordenar no es limpiar», sino «dialogar con lo que has creado». «Cada cosa que eliges conservar o soltar es una declaración de identidad: esto soy, esto ya no», declara.

«Cuando tu espacio se vuelve claro, también lo hace tu mente. No solo ordenas para que se vea bien, ordenas para acomodarte internamente», concluye el doctor Alfonso.