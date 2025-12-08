Dan Buettner, experto en longevidad: «El momento más peligroso de tu vida adulta es el año en el que te jubilas»

Para muchos trabajadores, la jubilación supone el momento de descanso tras una vida entregada a la profesión que desempeñan. Son muchos los que ansían la llegada de este momento para poder dedicar su tiempo semanal a otras tareas más allá de su ... empleo y la rutina diaria. Además, este deseo va creciendo conforme uno va envejeciendo al considerarlo el premio tras décadas de esfuerzo.

No obstante, lo que pocos saben es que retirarse también tiene sus perjuicios, hasta el punto de convertirlo en el año más peligroso para algunas personas. Según recogen varios estudios, la jubilación puede precipitar grandes cambios en cuanto a salud, motivando un mayor riesgo de sufrir un deterioro cognitivo o incluso depresión. Los expertos achacan estas alteraciones a la pérdida de la rutina y el propósito de vida, incrementando la mortalidad en este sector de edad cercano a los 65 años.

Así lo cree Dan Buettner, escritor y colaborador de National Geographic, que es considerado uno de los grandes gurús en materia de longevidad. El periodista ha pasado años investigando las llamadas Zonas Azules —Cerdeña (Italia), Okinawa (Japón), Loma Linda (Estados Unidos), Icaria (Grecia) y Nicoya (Costa Rica)—, aquellas regiones del mundo donde las personas tienen vidas excepcionalmente largas, más allá de los 100 años.

En base a estos estudios, descubrió que había varios hábitos que se podían asociar a una existencia centenaria, como una alimentación saludable, actividad física, relaciones sociales o apoyo familiar. Entre estos factores se encontraba también la jubilación, que puede afectar seriamente a nuestra longevidad dependiendo de cómo afrontemos esta nueva etapa y cómo nos enfrentemos a todas esas horas que quedan desocupadas en nuestro día a día.

Dan Buettner, experto en longevidad, tajante sobre los peligros de jubilarse: «Ese año aumenta la mortalidad»

Durante sus años investigando las 'blue zones', Buettner se ha dado cuenta de que «el año en el que te jubilas es el más peligroso de tu vida adulta». Así lo demuestran los datos, que apuntan a que existe «un notable repunte en la mortalidad» durante los meses posteriores a que los trabajadores más longevos vayan dejando su actividad profesional.

Aunque se desconoce la razón concreta detrás de este deterioro de la salud que sufren muchas personas mayores de 65 años, todo apunta a que el motivo tiene que ver con los cambios en el día a día. Entre ellos, el experto apunta a algunos como «alejarte de tu círculo social, perder tu propósito de vida o quedarte en casa y lidiar con un cónyuge problemático».

«El año más peligroso de tu vida adulta es el año en que te jubilas. Hay un notable repunte en la mortalidad ese año» Dan Buettner Experto en longevidad y escritor de 'El secreto de las zonas azules'

Aunque perder aquello a lo que hemos dedicado buena parte de nuestra vida puede suponer un agravio para nuestro organismo y nuestra salud mental, existen múltiples maneras de evitar que esto suceda. Así lo han hecho desde hace décadas en las 'Zonas Azules', donde se han dado cuenta de que encontrarle un nuevo sentido a la vida puede ser vital para «mantenerse joven y llegar a los 100 años».

Dan Buettner recomienda a aquellas personas que puedan que continúen trabajando y retrasen todo lo que puedan el momento de la jubilación para sumar más años a su vida. También aconseja «mantenerse comprometido» con alguna causa, ya sea una afición fuera de tu empleo o con tu propia familia, para evitar que cualquier tipo de deterioro cognitivo en caso de que tengamos que retirarnos de nuestra profesión de forma definitiva.

El especialista en longevidad considera que, para evitar «ese repunte de mortalidad», es importante también vivir los años de vida que nos quedan siguiendo «nuestro 'ikigai'», un concepto japonés que significa «razón de vivir o razón de ser». Este término, propio de la cultura japonesa, invita a que la gente encuentre su propósito de la vida con el que consiga contribuir con la comunidad para mejorar así su propia calidad de vida.

«Vive tu 'ikigai', mantén tu propósito de vida, descubre cómo retribuir hasta el día de tu muerte y vivirás hasta los 100 años», asegura el escritor superventas de 'El secreto de las zonas azules', siguiendo los preceptos marcados por las comunidades más longevas del mundos.

Dan Buettner asegura que el matrimonio es clave para alargar la vida de las personas hasta los 100 años

Entre las otras recomendaciones de Buettner para vivir más tiempo, el periodista experto en salud ha desvelado que el estilo de vida en pareja tiene mucho que ver a la hora de alcanzar los 100 años. «En todas las Zonas Azules, su valor principal es la familia y la familia comienza con un buen matrimonio», ha contado en otras de sus charlas.

Según demuestran los estudios consultados por el especialista, en estas comunidades donde suelen ser más longevos, los ciudadanos «invierten fuertemente en su cónyuge para toda la vida» y esto ayuda a alargar su vida. «La gente casada vive muchos más años que la gente que no lo está. Las personas casadas viven de dos a cinco años más que las que están divorciadas, viudas o solteras».

«Las personas casadas viven de dos a cinco años más que las que están divorciadas, viudas o solteras» Dan Buettner Experto en longevidad y escritor de 'El secreto de las zonas azules'

Esta vida en pareja beneficia más a los hombres, que suelen vivir más años de promedio si tienen una mujer a su lado, aunque estas también «sufren un pequeño aumento» si tienen marido. «Es uno de los 'hacks' de longevidad más simples que he documentado: encuentra un buen compañero, vierte en esa relación, y ambos tendrán una mejor oportunidad de llegar a 100 juntos», ha reconocido este al hablar de uno de los secretos mejor guardados de las 'blue zones'.