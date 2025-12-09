Sentido de la vida en adolescentes: «Cuantas más horas pasan en redes sociales, mayor vacío existencial»

Durante los dos últimos años, la Fundación Belén -dedicada a orientar y apoyar a la familia- ha apreciado en sus consultas un incremento muy llamativo de jóvenes con autolesiones. Ante la magnitud del problema, y las alarmantes cifras de suicidio por parte de adolescentes - ... 76 muertes de menores de entre 15 y 19 años durante 2024, según el INE-, esta fundación decidió investigar la percepción del sentido de la vida en estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional y su relación con la desesperanza y depresión. Así nació el proyecto 'Yo ante la vida'.

El informe apunta que cuando un joven no encuentra una tarea que va más allá de sí mismo (alguien al que amar, un valor que vivir, un proyecto…) surge un vacío existencial. Y a la inversa, si encuentra sentido, redunda en un estado de salud psicofísico que resulta protector. Conocer y reconocer el talento personal, así como mirar fuera de uno mismo y estar atento para descubrir dónde se le necesita aporta alegría interior, incluso aunque estemos en una situación difícil.

Cuestionarse el sentido vital, estar desorientado… «no es una enfermedad, pero este vacío existencial es caldo de cultivo de problemas. La falta de propósito encierra al joven en dinamismos egocéntricos de búsqueda de sensaciones placenteras, lo que le convierte en presa fácil de sufrir una crisis», asegura María Ángeles Noblejas, Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, orientadora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, y responsable del proyecto. Explica que Viktor Frankl -neurólogo y psiquiatra-, aseguraba que el vacío existencial está relacionado con el alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia, las agresiones, conductas destructivas, depresión y suicidio.

Según la experta, el vacío existencial es hoy un fenómeno muy extendido. «En la adolescencia surgen muchas dudas sobre la propia identidad: ¿quién soy yo?, ¿cuál es mi lugar en el mundo?... Con los comportamientos generalizados, las corrientes sociales de pensamiento, modas…, se hace difícil encontrar una respuesta personal que responda al ser único, singular e irrepetible que cada uno es».

La investigación de 'Yo ante la vida', realizada en colaboración con la Asociación Española de Logoterapia y la Fundación Jérôme Lejeune, ha observado a 700 adolescentes (entre 16 y 19 años) de la Comunidad de Madrid. Aunque la muestra no es multitudinaria, se trata de un importante punto de partida para un asunto que pocas veces se aborda y puede dar información muy valiosa a las familias y expertos en salud mental.

Entre los datos iniciales, destaca que el sentido de la vida en los adolescentes ha empeorado, pero donde más lo encuentran es en la familia y, después, en los amigos. No obstante, concluye que hay un 28% de jóvenes que presentan índices que aconsejarían una evaluación clínica de depresión y que existe una relación inversa significativa puesto que a mayor sentido en la vida, menor nivel en los indicadores de depresión, y viceversa.

En el escenario actual, el uso de la tecnología y de las redes sociales también ejerce influencia en los jóvenes. «Ya hay estudios, como el realizado por el grupo Psicosoc, -puntualiza Noblejas- que apuntan que a mayor cantidad de horas en redes, menor sentido en la vida. Y, paralelamente, el estudio, la lectura o el interés por el conocimiento están vinculados a contar con propósitos con sentido, pudiendo retroalimentarse (a más estudio/lectura, más sentido, y a más sentido, más lectura/estudio)».

De lo que no hay duda es de que los padres sufren mucho al ver a su hijo desorientado, sin rumbo. Con el objetivo de apoyarles, María Ángeles Noblejas les anima a considerar la vida como proceso y no como un estado definitivo; es decir que su hijo no mantendrá para siempre una situación de indefinición e incertidumbre. «Es muy importante la actitud con la que se acompaña el proceso. Tener la conciencia clara de que cada persona ha de descubrir su propio sentido, su forma singular de ser co-creador de sí mismo y del mundo».

No obstante, lanza un mensaje contundente a los jóvenes: «La vida siempre tiene sentido. No importa lo difícil o esquivo que te pueda resultar a veces el sentido; seguro que algún día la vida te necesitará urgentemente a ti, habrá algo que solo tú puedes hacer en un momento concreto. Independientemente de lo pequeño o grande que te parezca, tú, solamente, eres la persona que lo puede hacer. El sentido existe; mantente en su búsqueda, acércate a lo que intuyas valioso».

El peso de la monotonía

Según el estudio 'Yo ante la vida', los jóvenes interpretan su cotidianidad, los estudios y los días entre semana como algo aburrido y penoso, y a su vez valoran que los días más especiales, festivos, fines de semana o vacaciones les suponen momentos buenos. Por tanto, lo que les pesa más es la vida diaria, la rutina académica y la monotonía. Los adolescentes siguen una agenda que hay que cumplir de forma sistemática y en ello ven escasa novedad, fotocopia de un día tras otro. Sin embargo, María Ángeles Noblejas explica que vivir de forma idéntica cada día «ayuda al orden y a evitar el caos; en ese sentido, tener una vida rutinaria no se puede interpretar exactamente como algo enojoso, es más un proceso inevitable que va a permitir desarrollar una vida personal y profesional».

