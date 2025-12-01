Aurelio Rojas, cardiólogo: «Si sufres de estrés y ansiedad, esta fruta puede cambiarte por completo en cuatro días»

Existe cada vez mayor conciencia en la sociedad sobre los beneficios que conlleva una alimentación sana y equilibrada, con uso responsable de suplementos nutricionales, entre otras muchas cuestiones. La preocupación por el autocuidado ha crecido notablemente en los últimos años.

A ello ... también ha contribuido el incremento de profesionales de la salud que ejercen también de creadores de contenido y divulgan consejos y recomendaciones sobre hábitos sanos a través de las redes sociales.

Aun así, el universo de la alimentación es muy amplio y siempre hay hueco a descubrir algo hasta ahora desconocido. O que, aun siendo conocido, no se le dé la importancia que merece. Por ejemplo, sucede con la fruta, ese alimento que en ocasiones nos resistimos a comer por haber adquirido otros hábitos o, simplemente, porque preferimos el sabor que tienen otros productos.

Pero la fruta es clave para una alimentación equilibrada. Se distinguen por su elevado contenido de vitaminas esenciales, minerales y antioxidantes que contribuyen al correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Unos nutrientes que fortalecen las defensas naturales del organismo o ayudan a prevenir enfermedades crónicas.

También resulta importante su aporte de fibra, que favorece el tránsito intestinal, contribuye al equilibrio de la microbiota y regula los niveles de azúcar en sangre. Incluso, su elevado contenido de agua promueve una hidratación adecuada. Desde luego, son muchos los beneficios, en líneas generales, que conlleva incluir la fruta en nuestro consumo diario.

#estres #cortisol #vitaminac ♬ sonido original - Aurelio Rojas 🧡 Cardiólogo @doctorrojass Las 5 mejores frutas para combatir el estrés (ordenadas de MENOS a MÁS potentes según la evidencia científica) (y sí, el número 1 te va a sorprender… aunque no debería) Si hay algo que vemos cada día en consulta es esto: la mayoría vive estresada, agotada… y no sabe que una parte de la solución está en su nevera. Hoy quiero dejarte algo práctico, rápido y basado en ciencia: las 5 frutas más efectivas para reducir estrés, mejorar tu estado de ánimo y potenciar tu energía. Ordenadas de menor a mayor efecto. 5️⃣ Arándanos Riquísimos en antocianinas. Ayudan a reducir la inflamación sistémica asociada al estrés crónico y mejoran la función cognitiva en situaciones de fatiga mental. 4️⃣ Naranja / cítricos Los estudios clásicos muestran que la vitamina C reduce cortisol post-estrés. Además mejora la respuesta inmunitaria cuando el estrés es sostenido. 3️⃣ Plátano Alto en potasio y rico en triptófano → precursor de serotonina. Ayuda a regular el sistema nervioso y mejorar el estado de ánimo cuando hay tensión o ansiedad. 2️⃣ Aguacate Aunque no es dulce, es fruta. Rico en grasas monoinsaturadas y vitamina B6, clave para neurotransmisores del bienestar (serotonina, dopamina y GABA). Además estabiliza glucosa —> menos picos —> menos estrés. 1️⃣ Kiwi El rey actual de la evidencia científica. En solo 4 días mejora el estado de ánimo y la vitalidad… y en 2 semanas reduce estrés, fatiga y mejora bienestar general hasta en un 60%. La combinación única de vitamina C + fibra + potasio + antioxidantes supera incluso a tomar solo vitamina C. Lo mejor: es una estrategia diaria que funciona, es barata, rápida y no tiene efectos secundarios. #fruta

Eso sí, si buscamos favorecer una u otra cuestión habrá que centrarse en una fruta en concreto. Por ejemplo, frente al estrés y la ansiedad existe un apoyo natural muy claro: el kiwi. El cardiólogo Aurelio Rojas ha subrayado su valor en uno de sus últimos vídeos en su cuenta de TikTok.

Los beneficios del kiwi

Este cardiólogo lanza un claro mensaje al inicio del vídeo: «Esta fruta puede cambiarte por completo en tan solo cuatro días, sobre todo si sufres de estrés y ansiedad«. ¿Cómo? Lo explica a renglón seguido.

«Es una bomba biológica natural, vitamina C altísima, fibra que regula tu sistema digestivo y tu eje intestino-cerebro, elevados niveles de potasio y antioxidantes que contrarrestan la inflamación del estrés«.

«Consumir dos kiwis al día durante dos semanas mejoró el bienestar general en un 60%»

Así lo cuenta este cardiólogo, que se hace eco del estudio publicado en 2023 por el British Journal of Nutrition. Los investigadores concluyeron que «consumir dos kiwis al día durante dos semanas mejoró el bienestar general en un 60%, redujo la fatiga y el cansancio en un 35% y redujo significativamente los niveles de estrés de los que lo consumieron».

No solo es la vitamina C, sino que es la «combinación sinérgica de nutrientes», como destaca Aurelio Rojas, el valor añadido que tiene el kiwi en relación a la vitamina C por sí sola. «Energía, ánimo, descanso y sin efectos secundarios, solo salud en cada mordisco«, acaba el consejo este cardiólogo.