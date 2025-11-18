Suscribete a
«El sentido de la vida no se pierde con la edad, se transforma y aporta dignidad»

Durante la jornada 'Hablemos de sentido de la vida y propósito en la vejez' se apuntó que cumplir años no debe percibirse como una limitación y que es necesario reinventar esta etapa vital

«Nunca es tarde para ver nuevos horizontes y tener la mente activa»

El foro tuvo lugar en CaixaForum Madrid
Madrid

Una de las preguntas más antiguas y persistentes en el ser humano, que asalta con frecuencia en la adolescencia, en momentos de cambio, de vulnerabilidad, y que cobra mayor fuerza en la madurez, es, sin duda, la siguiente: ¿cuál es el sentido de la ... vida? Con el objetivo de dar repuesta a esta cuestión, la Fundación «la Caixa» en colaboración con ABC han celebrado la jornada 'Hablemos de sentido y propósito de vida en la vejez', en la que, Soledad Puértolas, escritora y académica de la Real Academia Española, apuntó que «tener propósito no es algo opcional, es una cuestión irrenunciable, aporta dignidad a las personas mayores y da esa vitalidad que, en ocasiones, se merma con la edad». Matizó, no obstante, que en la vejez este sentido vital es diferente, «es más suave, dulce y comprensivo, lejos de la agresividad y competitividad de etapas vitales anteriores».

En ABC desde 1994 como periodista de formación, empresa, motor. Desde 2011 al frente de ABC Familia, donde escribo y modero debates de lo más importante en la vida: nuestros peques, parejas y mayores.

