Siete recetas de bizcochos ligeros que puedes hacer en casa

Se trata de una de las recetas más hecha durante estos días de aislamiento por coronavirus. No solo hay infinidad de sabores donde elegir, también es fácil de elaborar y no te llevará mucho tiempo en la cocina. Si las torrijas o pan de ajo no son para ti y esta Semana Santa quieres darle un capricho al paladar , siempre podrás poner las «manos en la masa» y crear un delicioso bizcocho. Pero debes saber que hay un mundo de posibilidades más allá del bizcocho de limón o de chocolate... Caqui, naranja, calabaza , yogur y muchos más ingredientes pueden sumarse al bizcocho de tus sueños para hacer las delicias tanto de meriendas como de postres...

Los expertos en repostería saludable han compartido en sus redes sociales (principalmente Instagram) cuáles son sus bizcochos favoritos, con qué ingredientes los hacen, cuál es el paso a paso y una serie de consejos para que quede «de rechupete». Inés, de @hoycomemossano ha optado por un bizcocho de naranja; Merche Sánchez ha escogido la calabaza como ingrediente principal; los expertos en #realfooding el yogur; Natxo, también del equipo de #realfooding por la pera; Roberto Bosquet por el caqui, un alimento que no es de temporada pero sí puede encontrarse en muchos supermercados y Miriam, ganadora de Masterchef 5 ha elaborado un rico bizcocho sin harinas refinadas ni azúcar . ¿Cuál será el primero que hagas?

1 Bizcocho saludable de naranja Instagram Bizcocho saludable de naranja (@hoycomemossano) - 1 taza harina trigo sarraceno (se hace triturándolo unos segundos) - 1 taza de copos de avena - 1 huevo - 1 cucharada de semillas de chía y lino molidas - 1 cucharadita de bicarbonato o levadura - 1/2 taza de aceite de oliva virgen extra - 1/2 taza de leche de avena (u otra) - 1/2 taza de miel o agave - Zumo de 1 naranja - Ralladura de 1 naranja - 1 taza de nueces picadas Para preparar este bizcocho solo tienes que mezclar todos los ingredientes en un bol , poner la masa en un molde engrasado y meter al horno 45-50 minutos (comprueba), a 180 grados. Para triturar las semillas hay que darle unos segundos con el turbo de la thermomix y perfecto.

2 Bizcocho de calabaza. Instagram Bizcocho de calabaza @merchee_sanchez) - 200 gramos de harina de espelta - 250 gramos de calabaza triturada cruda - 4 dátiles - Ralladura de una naranja - 250 ml de leche de avena - Canela - 1 cucharada de bicarbonato Hay que triturar los dátiles con un poco de leche e incorporar a la mezcla de todos los ingredientes. Meter al horno 25 minutos 180º, siempre en medio.

3 Bizcocho de yogur. Instagram Bizcocho de yogur (@realfooding) - 1 yogur natural - 10 dátiles sin hueso - 3 huevos - 3 medidas de yogur con harina de espelta integral - Cacao puro en polvo (a ojo, en funcion de cómo lo queramos de intenso) - 2 plátanos maduros - 1/2 medida de yogur de AOVE - 1 sobre de levadura royal - Nueces y chocolate del 82% para decorar Primero hay que triturar los dátiles con un chorro de agua para que se mezclen bien. Después añadir el resto de ingredientes y triturarlo todo junto. Por último, meter al horno a 180 grados hasta que que esté hecho. Se va probando con un palillo y hasta que salga limpio.

4 Bizcocho de pera y chocolate. Instagram Bizcocho de pera y chocolate (@maestro_realfooder) - 200 gramos de pulpa de peras sin piel maduras 80 gramos de uvas pasas 50 gramos de aceite de oliva virgen extra 3 huevos camperos Gotas de esencia de vainilla (opcional) 100 gramos de harina integral de trigo 100 gramos de almendra molida muy fina 10 gramos de levadura en polvo para bizcochos 30 gramos de chocolate negro Trituramos muy bien las peras troceadas con las pasas, aceite, huevos y vainilla . Mezclamos la harina con almendra y levadura , y las tamizamos a la mezcla líquida. Removemos hasta eliminar los grumos. Precalentamos el horno a 170ºC. Recubrimos el molde con papel para hornear y lo pincelamos con un poco de aceite de oliva. Distribuimos la masa en el molde y horneamos el bizcocho unos 30 minutos en la rejilla por debajo de la central para que no se queme por arriba, hasta que la prueba del palillo salga bien. Retiramos con cuidado el molde para evitar la condensación y dejamos enfriar. Derretimos el chocolate al baño María y recubrimos el bizcocho enfriado por encima. Si quieres que se solidifique el chocolate, guárdalo en la nevera.

5 Bizcocho de caqui. Instagram Bizcocho de caqui (@chefbosquet) - 350 gramos de caqui Persimon - 100 gramos de dátiles remojados - 100 gramos anacardos picados - Pizca de sal - 16 gramos de levadura química - 4 huevos - 50 gramos de manteca de anacardos - 1/4 C/p anís Cobertura: - 80 gramos de chocolate puro fundido (el del Roberto Bosquet es de 80%) - 1 caqui maduro Tips y notas: Comprueba con un cuchillo si está cocido antes de sacar del horno. Puedes cambiar anacardos por otros frutos secos. Puedes cambiar la manteca por la de otro fruto seco y sobretodo, hacerla casera. El caqui no se puede cambiar. Valores nutricionales aproximadamente para 10 raciones: - Calorías: 235

6 Instagram Bizcocho sin azúcar refinado ni harina blanca (@mirimchef5) - 1 yogur natural - 10 dátiles hidratados en té rooibos - 1 vaso de yogur relleno de harina de avena - 2 vasos de yogur rellenos de harina integral - 3 huevos grandes o 4 pequeños - Un sobre levadura @royal_postres - 1 cucharada grande de aceite de coco - Stevia (opcional) - 3 cucharadas de cacao (opcional) - 7 onzas chocolate negro (opcional) - 1 pizca de sal - Unas gotitas esencia vainilla Trituramos los dátiles hidratados y en un bowl mezclamos las yemas de los huevos con las harinas, los dátiles hidratados, la canela, stevia, levadura, aceite de coco (deshecho), yogur, vainilla y sal. Batimos las claras a punto de nieve y mezclamos las claras con el resto de ingredientes (haciendo movimientos envolventes). Colocamos la mezcla en una molde engrasado apto para horno y horneamos a 180º durante 40 mins.

7 Instagram Bizcocho de plátano y algarroba con coco rallado (@mariagimeneznutricion) Para hacer este original y saludable bizcocho hace falta: - 1 plátano maduro - 2 huevos - 2 cucharadas soperas de harina de algarroba . (Es parecida en sabor y aspecto al cacao pero tiene menos grasas y más hidratos, menos calorías y aporta fibra, vitaminas del grupo B y minerales como el potasio, magnesio y hierro ) - 4 cucharadas soperas de harina de trigo sarraceno o cualquier otra harina integral - 1 chorreón de leche o cualquier bebida vegetal - Coco rallado (opcional, pero da muy buen sabor al bizcocho) Hay que batir todo bien y ponerlo en un molde. Después había que introducirlo en el horno a 180 grados durante 20 minutos. Una vez listo espolvorear el coco rallado por encima.

