María Muñoz, doctora especialista en el aparato digestivo: «Evita las bolsitas de infusiones con tela de red, que sean brillantes o con forma piramidal»

Cada vez existe una mayor conciencia sobre la importancia de hacer un uso responsable de los productos y de que estos sean especialmente cuidadosos con el medio ambiente. Sin embargo, cuando uno piensa en alimentos y cocina suele haber un exceso de envases ... , cada vez más criticado. Además, históricamente hay materiales de por medio sobre los que existe un cierto recelo.

Y es que los materiales con los que se manipulan alimentos son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria pero el tiempo ha confirmado que algunos de los que se consideraban útiles en realidad pueden llegar a poner en riesgo la salud. Por eso, usar materiales que sean seguros y estén especialmente pensados para uso alimentario es crucial. Cada vez hay más productos y también más recomendaciones al respecto.

Sobre ello acaba de hablar la doctora María Muñoz, especialista en el aparato digestivo y que por ello conoce la realidad de los efectos de algunos de los materiales más habituales en el día a día. «Algunos materiales que tienes en tu cocina pueden afectar a tu salud con su uso», avisa la experta en una publicación en su TikTok (@dramariamunoz) que supera las 98.000 visualizaciones y en la que deja claro que «algunos cambios sencillos» pueden ser especialmente beneficiosos.

«Reducir tóxicos en casa»

Muñoz empieza hablando de las botellas de plástico y asegura que «si las reutilizas una y otra vez, sobre todo si están sometidas a temperaturas extremas, si se calientan, les da el sol o se congelan, pueden liberar microplásticos y algunas sustancias químicas que alteran nuestro sistema hormonal. Por todo ello, ella insta a pasarse al vidrio o al acero inoxidable porque «duran más y son mucho más seguras».

«Las sartenes con teflón, cuando se rayan, liberan partículas tóxicas que pueden acabar en tu comida» sigue ella sus consejos. Por ese motivo, recomienda ir vigilando periódicamente las paellas antiadherentes y desechar las que no estén en buenas condiciones y, a la hora de reemplazarlas, pasar a «alternativas más seguras como las de acero inoxidable, hierro o cerámica».

@dramariamunoz Algunos materiales que tienes en tu cocina pueden afectar a tu salud con su uso. ¿Utilizas alguno de los que menciono? Te leo en comentarios 👇 ♬ sonido original - Dra. María Muñoz

La digestóloga también insta a echar un ojo a los tuppers, ya que los de plásticos y sobre todo los antiguos, «pueden contener bisfenol A, que migra al alimento cuando lo calientas». Así, es mejor usar recipientes de vidrio o de acero inoxidable y estos últimos, añade, son los ideales si hay niños de por medio para que no se rompan. «No hace falta que te vuelvas loco y tires todos los tuppers de plástico», puntualiza la experta, que anima a darles «una segunda vida» y usarlos para guardar otras cosas.

«Los estropajos sintéticos también liberan microplásticos, que acaban en el agua y en el medio ambiente», avisa ella, que por eso pide sustuirlos «por estropajos naturales hechos con lufa o fibras vegetales, que limpian igual y contaminan mucho menos». Finalmente, pone el foco sobre «algo que mucha gente pasa por alto: las bolsitas de infusiones».

Así, Muñoz desvela que algunas marcas «usan nylon o polietileno para fabricar las bolsitas y al ponerlas en agua hirviendo liberan partículas que pueden ser ingeridas». Por eso, es clara: «Evita aquellas bolsitas con tela de red, que sean brillantes o con forma piramidal» y apuesta, en su lugar, por infusiones a granel o con bolsitas 100% compostables, sin plásticos. «Y si eres de té, pásate al té matcha, que no necesita bolsa», añade.

«No hace falta tirar todo lo que tienes y empezar de cero, se trata de ir haciendo pequeños cambios de forma más consciente», acaba considerando la doctora, que resalta que «reducir tóxicos en casa es más fácil de lo que parece» porque solo hay que elegir materiales seguros, reutilizar con sentido común y evitar los plásticos invisibles. «Tu salud y el planeta te lo van a agradecer«, sentencia Muñoz.