David Céspedes, doctor experto en longevidad: «Si tus padres tienen 50 o 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes con 70»

La actividad física es uno de los pilares fundamentales para mantener un estilo de vida saludable. Practicar ejercicio de manera regular no solo contribuye a mejorar la condición física, sino que también tiene efectos positivos en la mente e influye en ... nuestro bienestar emocional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que no hacer deporte «aumenta el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles (ENT) y otras problemas». De esto mismo es de lo que habla David Céspedes, doctor especialista en longevidad. El experto asegura que las personas de 50 o 60 años que no realizan ejercicio a diario «no van a ser independientes cuando tengan 70 años».

Por este motivo, el médico ha compartido con sus seguidores una rutina de entrenamiento ideal para adultos. Lo mejor es que solo hacen falta unas mancuernas y un par de botellas.

El doctor David Céspedes comparte la rutina de entrenamiento ideal para adultos de entre 50 y 60 años

«Si tus padres tienen entre 50 y 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes cuando tengan 70». Este es la advertencia del doctor David Céspedes, especialista en longevidad, quien enfatiza la importancia de la actividad física para ser autónomos a largo plazo.

Por ello, el médico explica la rutina de entrenamiento ideal para estos adultos. «Empezaremos con unas sentadillas. Si les es difícil, otra opción es sentarse y levantarse del sofá. Seguiremos con un peso muerto. Es como si te agacharas, pero con la espalda muy recta», comenta.

El tercer ejercicio son una flexiones. «Pueden hacerlas de rodillas, en una mesa o en una pared», aclara. A continuación, el doctor indica que hay que buscar una silla. «Se sentarán, cogerán un peso y lo levantarán hacia arriba. Que no abran mucho los codos, mejor meterlos hacia dentro», sostiene.

Por último, toca centrarse en la zona de la barriga. «Trabajarán el abdomen con una plancha. La pueden realizar apoyados en las rodillas para que les sea más fácil», señala.

«Que tus padres hagan esto dos o tres veces a la semana les puede cambiar la vida», concluye el médico.