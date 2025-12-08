Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre si es mejor desayunar o el ayuno intermitente: «Si priorizas las proteínas....»

El desayuno es la primera comida del día y, por ello, una de las más importantes porque llega después del ayuno nocturno y sirve para proporcionar la energía para arrancar el día con fuerzas. A pesar de que su papel es ... más que conocido, en los últimos años han aparecido varias controversias al respecto.

Las dudas son variadas: es bueno desayunar o hay que apostar por el ayuno; qué hay que tomar; es saludable ingerir zumos, frutas o embutido a primera hora del día; o cuál es la mejor hora para desayunar son solo algunas de las preguntas que se han incrementado en los últimos años. Además, hay muchas opiniones distintas, en función de si se mira el metabolismo de cada uno, los objetivos de salud o el estudio de vida.

En todo caso, la opinión de expertos sanitarios siempre merece ser escuchada. El popular cardiólogo andaluz Aurelio Rojas, que triunfa en parte gracias a su cuenta de TikTok @doctorrojass, respondió recientemente a si «es mejor desayunar o no desayunar» y la publicación acumula ya más de 161.000 visualizaciones.

«Más riesgo cardíaco»

«Durante increíbles 22 años los investigadores de Harvard han seguido a más de 16.000 personas y descubrieron que las personas que no desayunaban tenían más riesgo de problemas cardíacos», asegura el experto. Tras esta impactante afirmación, Rojas cuenta las puntualizaciones al respecto.

Y es que, como expone, el estudio confirmó que estos riesgos aparecían «solo cuando el estilo de vida de estas personas que no desayunaban también era peor, es decir, , dormían peor y comían fatal». Todo ello tiene su sentido, argumenta el médico especialista en corazón.

#cena #ayuno #medicina #inflamacion ♬ sonido original - Aurelio Rojas 🧡 Cardiólogo @doctorrojass 🚨PROTOCOLO SEMANAL DE AYUNO NOCTURNO (Basado en evidencia científica) 📅 Objetivo: dejar de cenar tarde para permitir 13-16 h de descanso digestivo y activar procesos de reparación celular (autofagia, control de glucosa e inflamación). Lunes y martes Cierra tu última comida a las 21:30 h. Evita postres, alcohol o snacks nocturnos. Rompe el ayuno al día siguiente entre las 8:30–9:00 h con una comida real (proteína + grasa + fibra). Miércoles y jueves Cena antes de las 21:00 h. Rompe el ayuno entre 9:00–9:30 h. Suma una infusión o agua con limón antes de dormir para evitar picar. Viernes y sábado Última comida antes de las 20:30 h. Rompe el ayuno a las 9:30–10:00 h. Camina después de cenar 10-15 min para mejorar la sensibilidad a la insulina. Domingo Haz tu primera jornada de ayuno completo de 16 h (por ejemplo, cena a las 20:00 h y desayuna a las 12:00 h). Esa franja activa la autofagia, reduce marcadores de inflamación y mejora el control de la glucosa. ⸻ 🔬 Beneficios esperables • Disminuye la glucosa basal y la resistencia a la insulina. • Mejora la presión arterial y la variabilidad cardíaca. • Favorece la reparación celular y la salud mitocondrial. • Reduce el apetito nocturno y mejora la calidad del sueño. ⸻ ⚠️ Importante No lo apliques si estás embarazada, en bajo peso, con diabetes en tratamiento o patologías digestivas activas. El ayuno no es castigo, es una herramienta de autorregulación: la clave está en la constancia, no en el extremismo. ⸻ 📚 Referencia científica Cahill LE et al. Prospective study of breakfast eating and incident coronary heart disease in a cohort of male US health professionals. Circulation. 2013 Jul 23; 128(4):337-43. doi:10.1161/ #desayuno

«Las personas que no comen por la mañana viven en un estado de, esto seguro que te suena, ayuno intermitente natural», explica Rojas, que añade que durante esta falta de ingesta «se activa lo que se conoce como autofagia», que viene a ser «el proceso de limpieza celular donde nuestro cuerpo elimina las células viejas y defectuosas y activa las células madre creando nuevas».

Así, al desayunar el proceso se interrumpe «y los residuos celulares permanecen en tu cuerpo» y Rojas también añade que «cuando nos levantamos entre las 6 y las 7 de la mañana, tu cuerpo ya produce energía, gracias al pico de cortisol y adrenalina». Teniendo esto en cuenta, él alerta de que al desayunar carbohidratos como cereales o tostadas «el nivel de azúcar sube bruscamente y luego cae igual de rápido, dejándote con hambre de nuevo a las pocas horas», algo que sabe que muchos habrán notado.

«Además produce inflamación crónica de bajo grado, la misma que se produce si no desayunas y además vives estresado y no descansas bien», añade el cardiólogo 'tiktoker'. Con todos estos factores sobre la mesa, él lanza su clara conclusión y consejo: «Si eres una persona de oficina que simplemente se sienta frente al portátil (es decir, el 90% de los adultos), el desayuno parece ser importante, pero sobre todo si priorizas en él las proteínas y menos hidratos de carbono».

Por otro lado, también tiene claro que «si en algún momento quieres aprovechar los beneficios del ayuno, que sea por la noche» porque es mejor no cenar. Rojas deja por escrito un protocolo semanal para interesados en probar el ayuno basado en la evidencia científica, cuyo objetivo es dejar de cenar tarde para que se puedan completar entre 13 y 16 horas de descanso digestivo.