Este 11 de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo ¿Sabes si es malo para la salud comer huevos a diario? Los expertos afirman que aún persisten falsos mitos sobre el huevo que afirman que su consumo aumenta el colesterol . Dado su alto contenido en colina, que se encuentra en su yema, es una fuente importante de betacarotenos, los cuales ayudan a mejorar la vista. La nutricionista y dietista Fátima Japón destaca además la importancia de incluirlos de forma regular en nuestra dieta: «Tiene un gran poder saciante y bajo contenido en calorías, además de su versatilidad a la hora de hacer platos (en tortillas, huevos cocidos, huevos revueltos...)».

Cabe destacar la importancia de no manipular este alimento. Si bien cuando lo volcamos sobre un plato o vaso hay que fijarse en que la yema no se rompa y la cáscara esté en perfecto estado, tampoco se recomienda el lavado de su cáscara salvo que vaya a consumirse en ese instante. «Los huevos no se deben de lavar cuando los vamos a guardar en el frigorífico ya que poseen una cutícula protectora que tapa los poros. Al lavarlos pierde esta cutícula, lo que deja al huevo desprotegido», explica la nutricionista Fátima Japón.

Si solo los comes en tortillas o fritos, aquí te dejamos 10 ideas para que aumentes su consumo en ricas recetas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 @go_nutricion - Tosta de huevo con aguacate Tosta de huevo con aguacate - @go_nutricion Ideal para el desayuno. Toma dos tostadas de pan integral 100% con medio aguacate y revuelto de 1 huevo y la clara de otro con ajo y cebolla en polvo y cebollino fresco. @realfooding - Migas de coliflor con huevo Migas de coliflor con huevo - @realfooding Dora el ajo picado en una sartén con aceite de oliva. Añadir la coliflor picada cruda y rehogar un par de minutos a fuego fuerte. Después añadimos el pimentón al gusto y mezclamos bien a fuego medio vigilando que no se queme. Hacer los huevos a la plancha. Servir todo junto con las uvas. @japon_nutricion - Aguacate al horno con huevo Aguacate al horno con huevo - @japon_nutricion Mientras preparas el medio aguacate pones a precalentar el horno a 180 grados. Partes un aguacate por la mitad y le quitas el hueso, haces el espacio un poco más grande y para poder añadirle el huevo. Ten cuidado, alerta, porque no va a caber entero y parte de la clara tendrás que tirarla. Añade sal y pimienta al gusto y mételo en el horno a 200 grados unos 10 minutos. @eliescorihuela - Tortilla al micro Tortilla al micro - @eliescorihuela Para preparar la tortilla, simplemente en una taza añade los ingredientes (la de la imagen lleva jamón de york, maíz y pimiento rojo) junto con un huevo. Cocina durante 30 segundos en el micro y quedará esponjosa y súper sabrosa. Elisa Escoriehuela, además, ha creado una de las recetas más originales que hemos visto: con aguacate, huevos y bacon. ¡Para chuparse los dedos! @futurlife21 - Bechamel de espinacas y huevo poché Bechamel de espinacas y huevo poché - @futurlife21 Sofríe la cebolla con AOVE a fuego medio hasta que se quede doradita pero sin quemarse. Añade la pimienta de cayena. Incorpora las gambas y sofríe hasta que cambien de color. Reserva todo esto en un plato dejando el aceite en la sartén. Añade las espinacas escurridas ya descongeladas a la misma sartén sin lavar. Haz las espinacas durante 5 minutos y añade las gambas con cebolla a las espinacas. Mezcla todo. Salpimienta. (Se podría tomar ya así o convertirlo en bechamel). Incorpora la harina y mezcla bien dejando que se tueste ligeramente. Añade de golpe la leche y mezcla bien hasta que quede con textura de bechamel ligera. Rectifica de sal y pimienta. Prepara el huevo poché: en una cazuela con agua hirviendo con un chorro de vinagre, sin que salgan burbujas, incorpora el huevo y colócalo sobre las espinacas con huevo. ¡Listo! @juanllorca - Huevos rellenos Huevos rellenos - @juanllorca Cuece los huevos y añádeles la masa hecha con mahonesa casera, picadillo de verduras y encurtidos. @futurlife21 - Colirroz a la cubana (con huevo) @futurlife21 - Colirroz a la cubana (con huevo) Lava la coliflor y sécala. Después ralla la coliflor cruda con un rallador o con un vaso batidor hasta que quede con textura de arroz. Añade aceite a la sartén con ajitos, nosotras o solemos poner por media cabeza de coliflor grande unos 3 ajitos picaditos, espera a que el ajo este frito y añade la coliflor rallada, y rehógala durante 2-3 minutos(NO MÁS) no esperes a que se haga, la idea es que se quede durita! Añade, sal, pimienta y las especias que más te gusten, nosotras añadimos algo más de ajo en polvo y especias dependiendo de con qué vayamos a acompañar la colirroz. @realfooding - Shakshuka Shakshuka - @realfooding Picamos la cebolla y el ajo. Lavamos y cortamos el pimiento rojo a daditos pequeños. Ponemos en una sartén un chorrito de aceite de oliva. Cuando esté caliente, sofreímos la cebolla y el ajo. Cuando la cebolla esté traslúcida, añadimos las especias y removemos bien durante un minuto. Añadimos el pimiento y la lata de tomate. Removemos bien aplastando los tomates. Añadimos la sal y dejamos que hierva durante unos 20 minutos a fuego bajo. Pasados 20-25 minutos, cuando ya no quede agua del tomate y esté con consistencia de salsa, añadimos las espinacas bien picadas y removemos durante un minuto. Hacemos hueco para los huevos, los rompemos y dejamos que se escalden durante unos 5 minutos aproximadamente con la tapa puesta. Hasta que las claras estén hechas. @realfooding - Huevos a la provenzal @realfooding - Huevos a la provenzal En una bandeja de barro poner el calabacín con los huevos y tomates. Especiar con las hierbas y por último añadir un chorrito de AOVE. Meter al horno y... ¡Listo! @realfooding - Frittata mediterránea al horno @realfooding - Frittata mediterránea al horno Pelar las cebollas y saltearlas con un par de cucharadas de aceite de oliva. Añadir los tomates cherry, saltear un par de minutos, añadir la mitad de la rúcula y dar unas vueltas. Batir los 4 huevos, añadir una pizca de sal y verter en la sartén donde tenemos el salteado, dejar que se cuaje la base unos 3-4 minutos. Parar el fuego, añadir las aceitunas deshuesadas, las bolitas de mozzarella y un poco de piñones y pasas. Con el horno precalentado, hornear a 180ºC durante 12-14 minutos hasta que veamos que está totalmente cuajada y dorada por arriba. Sacaremos el mango de la sartén y pasaremos nuestra frittata a un plato, cortamos como si fuese una tortilla. Podemos añadir por encima el resto de la rúcula, piñones y pasas con unas gotas de aceite de oliva.