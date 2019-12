Por qué no debes tirar el líquido del yogur

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Eres de los que no ve con buenos ojos el «líquido» que tienen algunos yogures y lo arrojas por el fregadero? Te gustará saber que con ese acto estás desperdiciando beneficios para tu organismo puesto que ahí se acumulan numerosos nutrientes. Pero, ¿qué es exactamente ese «agua» que se forma en el yogur y vemos justo cuando abrimos la tapa? «Lo primero que debemos saber es que ese líquido se llama suero proteico. Es totalmente seguro y procede del propio yogur. La principal causa de su formación es el tiempo. De la misma forma que cuando dejamos una crema mucho tiempo en la nevera se separa la parte sólida de la parte líquida, en el yogur pasa parecido» cuenta el dietista-nutricionista de Nutrihabits Daniel Ursúa.

El experto aconseja no tirarlo porque, según aclara, «el líquido transparente que se separa del yogur es parte del yogur, parte del alimento y no deberíamos desprendernos de él». Al parecer, no hay un motivo que obligue a tomar ese suero proteico, pero Ursúa afirma que «de la misma forma que no cortamos una parte de un filete y lo tiramos, no deberíamos tirar este suero. Forma parte del yogur, es totalmente seguro, beneficioso para el cuerpo y arrastra consigo proteínas y minerales» sentencia.

Puede ocurrir que no nos guste este líquido o pensemos que es una señal de mal estado del producto. Alma Palau, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN), aconseja mezclarlo con el resto del yogur. «En el suero, que eso es lo que se separa del resto, pueden quedar proteínas y minerales. Lo más acertado, si el aspecto no nos gusta, es removerlo con una cuchara, volver a mezclar y homogeneizar el producto antes de tomarlo. Si a alguien no le gusta remover el yogur y tampoco le gusta ver este líquido separado de la matriz, al menos debe saber que lo que tira no solo es agua, sino agua con proteínas lácteas, calcio y fósforo», concluye la experta.

Antes de tirar el líquido de los yogures has de saber que tiene beneficios La razón por la que aparece este «líquido» en los yogures Te preguntarás por qué casi todos los yogures que abres tienen el suero proteico. Sabiendo que no se trata de que el producto está en mal estado, sí existen unas razones que aclaran la aparición de este agua, todas ellas provenientes desde el momento en el que se envasa el yogur hasta que llega a tus manos. «Aparece no porque el yogur esté caducado o tenga mucho tiempo desde su fabricación, sino por el movimiento durante el transporte. Su aspecto transparente y acuoso nos da una pista de que no se trata de la parte grasa del producto sino de la parte proteica», aclara Alma Palau. Y su aparición también depende de otro factor, de ahí que no todos los yogures que tomas lo tengan: «No solo el tiempo o un mal transporte pueden hacer que aumente la cantidad de este suero, también lo hace la temperatura. Los yogures han de estar siempre refrigerados para mantenerse uniformes la mayor parte del tiempo», afirma Daniel Ursúa.

¿Es cierto que aporta beneficios?

Se da por hecho que, si el líquido aparece con el propio yogur y forma parte de él, estamos obteniendo los beneficios de un yogur. Daniel Ursúa aconseja no obsesionarse con el hecho de tener en cuenta esta acuosidad. «Tampoco debemos pensar que, tirando el suero, estamos tirando lo más importante del yogur. En este líquido podemos encontrar proteínas y minerales que también están presentes en el resto del yogur. Los beneficios de una buena alimentación vienen derivados de tener unos buenos hábitos generales, no de desechar o aprovechar una parte de un alimento», aclara el experto de Nutrihabits.