Incendios en España hoy, en directo: última hora del fuego en Madrid León, Orense y Tarifa

Sigue en directo la evolución de los incendios que azotan a varios zonas de España en plena ola de calor, con la última hora desde Madrid, León, Orense y Tarifa hoy.

11:00 El «favorable» trabajo nocturno permite controlar el 80 por ciento del perímetro del incendio de Las Médulas «El 20 por ciento restante nos va a dar guerra algunos días», advierte el operativo de un fuego que mantiene evacuado varios pueblos, aunque solo Voces tiene un frente de llama que se acerca. Informa: Henar Díaz

10:45 Noche «favorable» en el incendio de Yeres (León) con casi el 80% del perímetro controlado El dispositivo de extinción ha logrado controlar durante la noche entre el 70 y el 80 por ciento del perímetro del incendio forestal declarado en la zona de Yeres (León), según ha explicado el técnico responsable de incendio, Enrique Rey, quien ha precisado que el trabajo se ha centrado en las áreas accesibles para maquinaria y brigadas terrestres. En cambio, en la parte alta, de terreno pedregoso y con fuerte pendiente, no se ha podido actuar con personal por tierra durante la noche, lo que mantiene activo un 20 por ciento del perímetro, que Rey ha calificado de "complejo" y que podría prolongar las labores varios días más.

10:37 Los vecinos de Atlanterra (Cádiz) podrán volver este martes, si no hay cambios en la dirección del viento Las fuertes rachas de viento complicaron las labores de extinción con 14 medios aéreos y más de 150 bomberos forestales sobre el terreno. Informa: J.J. Madueño

10:32 Desalojos por la amenaza del fuego para casas en Maceda y Chandrexa (Ourense) El fuego en el Macizo Central de Ourense continúa avanzando y en las últimas horas ha obligado a realizar desalojos en viviendas en los municipios ourensanos de Maceda y Chandrexa de Queixa, en este último ya arden más de 3.000 hectáreas. La Consellería de Medio Rural activó la Situación 2 por riesgo para viviendas durante la madrugada de este martes en las parroquias de Chandrexa: Requeixo, Vilar y Zamorela. Hizo lo propio por la proximidad del fuego a los lugares de Maceda de: Calveliño do Monte y Santiso.

10:31 El incendio en Tres Cantos (Madrid) ha sido perimetrado El incendio de vegetación registrado a última hora de la tarde de este lunes en Tres Cantos ha evolucionado favorablemente durante la noche y está perimetrado, según los servicios de Emergencias de Madrid. A lo largo de esta noche han trabajado en las labores de extinción el cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y las Brigadas forestales con 26 bombas, tres nodrizas, varios drones y tres excavadoras.

10:30 Los incendios que más preocupan: León y Ourense Castilla y León tiene actualmente once incendios activos en todo su territorio, cinco de ellos se mantienen en nivel de gravedad dos y otros cinco llegan ya al nivel 1, según han informado a Europa Press fuentes de la Junta de Castilla y León. En concreto, los de gravedad dos se sitúan en las provincias de León y Zamora. Así, en Zamora se trata de los incendios de Molezuelas y Puercas, en la provincia de Zamora, donde el fuego ha obligado a evacuar hasta ocho municipios afectados de la zona, según han informado a Europa Press fuentes de la Junta. El fuego en el Macizo Central de Ourense continúa avanzando y en las últimas horas ha obligado a realizar desalojos en viviendas en los municipios ourensanos de Maceda y Chandrexa de Queixa, en este último ya arden más de 3.000 hectáreas.