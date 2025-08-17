Sacan la imagen de la Virgen de la iglesia de Lusio (León) para evitar que pueda ser destruida por el fuego

Una vecina de Lusio rescata la Santa de la iglesia ante el temor de que llegue el fuego

Una vecina de la localidad de Lusio, en el municipio berciano de Oencia, retiró en la mañana de este domingo la imagen de la Virgen de la iglesia de Santa María con el objetivo de resguardarla y evitar que pueda ser destruida en caso de que las llamas del incendio que afecta a la zona alcanzasen el templo.

El fuego llegó a territorio de la provincia de León procedente de la vecina Orense y obligó al desalojo de varias localidades. Los vecinos de Lusio reclamaron «tanto a la Junta como al Gobierno central, que se pongan las pilas», al considerar que no se atiende de forma adecuada a las pequeñas localidades cuando se dan situaciones de emergencia como la que ahora se vive.

Noticia Relacionada Los dos aviones italianos se suman a la lucha contra el incendio en el entorno de Picos de Europa El incendio de Barniedo de la Reina, declarado el pasado miércoles, es uno de los siete que hay en alto riesgo en León

Reunidos para realizar tareas con las que esperan proteger el pueblo, fueron desalojados y regresaron después «para limpiar lo que podamos, porque en cuanto veamos peligro, nos vamos».

«Aquí no ha aparecido nadie. Que si tienen que enviar al Ejército o quien les dé la gana, que lo hagan, pero que no nos dejen totalmente abandonados, que es lo que están haciendo», lamentaron en declaraciones a Ical y se mostraron pesimistas sobre la evolución del siniestro: «Tal y como lo vemos, entra al pueblo sí o sí».