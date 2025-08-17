Ayuso acusa a Sánchez de «dejar que todo se queme o se hunda para luego buscar culpables»

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado al presidente Pedro Sánchez ante la visita que realiza este domingo a las zonas afectadas por incendios en varias provincias españolas. Considera Díaz Ayuso que Sánchez «deja que todo se queme, o se hunda, o se acabe, para luego buscar culpables y venir con la frase de 'si necesitan algo, que lo pidan'».

A su juicio, «había que haber actuado semanas antes, y ver si nos dejamos llevar por agendas que están más preocupadas de cerrar escaparates a las once de la noche. Nos ponemos ecologistas cuando queremos». Ha pedido «estar con las personas que han perdido sus campos, sus cabezas de ganado», y exige no bajar la guardia porque «aún nos quedan días muy difíciles».

La jefa del Ejecutivo regional ha insistido la presidenta en que la mayor parte de los incendios en Madrid, el 75%, acaban en conato. Entre el 15 de junio y el 30 de septiembre es cuando el Infoma, el plan contra incendios regional que está activo durante todo el año, tiene un mayor refuerzo. En este ejercicio, se ha invertido en él 50 millones de euros, una cifra un 8% superior a la de otros años. La presidenta ha resaltado los 590 efectivos con que cuenta la Comunidad de Madrid, que incluye también helicópteros y una unidad de drones. En materia de prevención, se ha aumentado un 30% este año la superficie sobre la que se han realizado labores en este sentido, hasta alcanzar las 6.500 hectáreas.

Este verano se han quemado 300 hectáreas en Aranjuez y 1.700-2.000 en Tres cantos, además del incendio de Méntrida, en Toledo, que afectó también a zonas de la región madrileña. Se ha enviado un helicóptero a la provincia de León, y efectivo y maquinaria a Ávila, Salamanca o Cáceres, colaborando con otras comunidades autónomas: «En esta lucha contra el fuego no pueden existir las barreras ni la burocracia».

Entre las ayudas que han dado, están las que se dan para contratar a empleados que limpien las zonas afectadas, con cabezas de ganado que repondrá los ejemplares que se han calcinado, y ampliar las causas de fuerza mayor para que todos los afectados puedan cobrar las ayudas de la PAC, y durante un año se reducirá la factura del agua a los que han sufrido el fuego en sus fincas para que puedan hacer mayor uso de ella, además de cooperar en la sustitución de las plantas como arizónicas por otras que ardan peor.

Con respecto a los brigadistas forestales, que han estado realizando huelga en Madrid hasta este fin de semana, pidiendo mejoras en sus condiciones laborales, la presidenta ha recordado que las brigadas forestales «dependen de TRAGSA; empresa pública del Gobierno central», y que Madrid les acompaña en sus peticiones de mejoras pero recuerda que «no es nuestra competencia; las nuestras son de los bomberos», cuyas condiciones han mejorado con 125 millones de euros más para mejoras salariales.

Otros presidentes autonómicos y también el presidente popular Alberto Núñez-Feijóo, han pedido mayor intervención del Ejército. En este sentido, cree Díaz Ayuso que «el Gobierno funciona siempre de la misma manera: ve paralizado cómo todo se hunde para luego recurrir al 'si necesitan ayuda, que la pidan»«. Recuerda que «es la semana más negra de incendios desde que hay registros, con seis fallecidos». Y denuncia las declaraciones «electoralistas contra Castilla y León» con situaciones como «las de la DANA, que buscan que las cosas maceren para luego buscar culpables». Propone «adelantarse y poner todos los medios a su alcance».

«Esto necesita de prevención a lo largo de todo el año, pero también de cambios en la burocracia, sobre todo los de la Unión Europea, que trata a todos los países de la misma manera cuando España tiene condiciones particulares climatológicas». Pide por tanto «menos rigidez burocrática» y señala al «abandono del campo, de la ganadería y la agricultura» que lleva a abandonar las tareas de prevención. «Lo negacionista es no ser conscientes de las emisiones de CO2 que provocan estos incendios. Hay que trabajar sin ideología todas las administraciones».