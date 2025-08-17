Pedro Sánchez se blinda en las zonas afectadas por el fuego: incendios desde la pantalla y una visita a León sin periodistas

Pedro Sánchez ha interrumpido este domingo sus vacaciones para, según la convocatoria oficial, «visitar zonas afectadas por los incendios» en Galicia y Castilla y León. En suelo gallego, el presidente del Gobierno no se ha manchado las botas y se ha limitado a ver ... los fuegos por las diez pantallas del Centro de Coordinación del Operativo Contra incendios de Orense. El séquito presidencial ha trastocado el normal funcionamiento del centro, desde el que se monitoriza la evolución en cada punto del territorio y se tiene un conocimiento preciso de la ubicación de cada brigadista y medio terrestre o aéreo desplegado.

Para la visita de Sánchez 'han tomado' el edificio medio centenar de agentes de la seguridad de Moncloa, entre policías con uniforme y otros de paisano, que han llegado en cinco turismos y dos furgonetas. Además de rastrear posibles amenazas de seguridad para el presidente, han reservado varios despachos para uso exclusivo del Gobierno, así como un cuarto de baño en la planta baja.

Sánchez ha aterrizado en avión en el aeropuerto de Vigo, y se ha desplazado en helicóptero hasta Orense, donde ha utilizado el helipuerto de la comisaría de la Policía Nacional. Horas antes había solicitado tomar tierra otro helicóptero en las instalaciones de Expourense, a modo de señuelo. Hasta León, de nuevo, se ha empleado este medio de transporte para llegar a las zonas afectadas en Villablino, de difícil acceso por carretera. Precisamente esa complejidad es la que ha llevado a que esta visita no fuese abierta a periodistas y solo se haya cubierto con medios de Presidencia del Gobierno, que posteriormente ha facilitado recursos en régimen de pool. El contacto con los vecinos ha sido tan limitado como poco transparente.

La comparecencia de Sánchez y Rueda estaba inicialmente prevista sin preguntas. Así lo habían indicado desde el staff de Presidencia a la prensa acreditada, aunque finalmente se ha abierto un reducido turno para dos preguntas, de las que solo pudo realizarse una, tras interrumpirse la comparecencia al sufrir un desvanecimiento una periodista, que ha sido atendida por el personal de emergencias del centro y al poco tiempo se ha recuperado.