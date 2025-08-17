Suscribete a
Pedro Sánchez se blinda en las zonas afectadas por el fuego: incendios desde la pantalla y una visita a León sin periodistas

Ha acudido en helicóptero a las zonas afectadas en Villablino, de difícil acceso por carretera, por lo que el contacto con los vecinos ha sido tan limitado como poco transparente

Sánchez recurre a un pacto de Estado para imponer el cambio climático en el debate político

Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska, a su llegada a la zona de Villablino
Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska, a su llegada a la zona de Villablino REUTERS
José Luis Jiménez

Pedro Sánchez ha interrumpido este domingo sus vacaciones para, según la convocatoria oficial, «visitar zonas afectadas por los incendios» en Galicia y Castilla y León. En suelo gallego, el presidente del Gobierno no se ha manchado las botas y se ha limitado a ver ... los fuegos por las diez pantallas del Centro de Coordinación del Operativo Contra incendios de Orense. El séquito presidencial ha trastocado el normal funcionamiento del centro, desde el que se monitoriza la evolución en cada punto del territorio y se tiene un conocimiento preciso de la ubicación de cada brigadista y medio terrestre o aéreo desplegado.

