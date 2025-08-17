El Rey transmite a la UME su orgullo por su labor en la lucha contra los incendios

Robles, el Rey y los mandos de la UME

El Rey Felipe VI ha visitado este domingo el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la Base Aérea de Torrejón (Madrid), para recibir las últimas informaciones sobre el despliegue de los efectivos del mencionado cuerpo en las tareas de extinción de los incendios que arrasan media España y que han provado decenas de miles de héctareas calcinadas, miles de evacuados y hasta la fecha tres fallecidos.

El Teniente General Jefe de la UME, Francisco Javier Marcos, los jefes de los distintos batallones que han desplegado en las diferentes comuniades autónomas y la ministra de Defensa, Margarita Robles, dieron debida cuenta de la situación de los incendios y su evolución. El Rey ha puesto de manifiesto la capacidad de liderazgo de la Unidad MIlitar de Emergencias y ha transmitido su ánimo a todas las unidades que la configuran y el orgullo por su labor en la lucha contra los incendios.

El Rey con los miembros de la UME UME

Felipe VI ha manifestado su voluntad de acudir sobre el terreno a zonas afectadas, cuando la evolución de la situación y las circunstancias así lo aconsejen.

Este mismo domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó las zonas afectadas por el fuego por primera vez desde que comenzó la crisis y visitó zonas de Orense y León, en una salida muy controlada para tener el mínimo contacto posible con el público y la prensa.