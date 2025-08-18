Un bombero muerto y otro herido al volcar el camión autobomba en el que viajaban en León

Un bombero ha fallecido esta noche y otro ha resultado herido como consecuencia de un accidente vial

Un bombero ha fallecido esta noche y otro ha resultado herido como consecuencia de un accidente vial en el término leonés de Espinoso de Compludo, al volcar el camión autobomba en el que viajaban, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112. También lo ha confirmado en las redes sociales el presidente de la Junta de Castilla y León

Conmocionado por el fallecimiento de un miembro del operativo contra incendios de #CastillayLeón y trabajador de la @jcyl, al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo, León. Mi más sentido pésame y todo mi cariño a sus familiares, amigos y compañeros.



— Alfonso F. Mañueco (@alferma1) August 17, 2025

El siniestro se ha producido sobre las 22.20 horas, que es cuando se ha recibido una llamada que alertaba del vuelco de un camión autobomba tras caer por un terraplén en las cercanías de la citada localidad, donde, según el alertante, podría haber fallecido una persona.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado recursos del Sacyl y efectivos de la Policía Nacional, donde ha sido localizado el vehículo con una persona atrapada en el interior y otra ha sido hallada en el exterior inconsciente.

Las labores de rescate no han sido fáciles debido a que el vehículo había caído en un punto de difícil acceso, de forma que los trabajos han sido dirigidos por el Centro Coordinador de Emergencias.

Como consecuencia de las graves lesiones sufridas, uno de los bomberos ha perdido finalmente la vida.