Feijóo insiste a Sánchez en que no deje «pasar más tiempo» y movilice ya más medios militares y europeos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «que no deje pasar más tiempo» para activar el Mecanismo europeo de Protección Civil, desplegar el Ejército en la lucha contra los incendios forestales que afectan a España «y lleguen los medios ya».

«El Gobierno tiene que dejar de llegar tarde siempre. Pido a Sánchez que no deje pasar más tiempo y lleguen los medios ya», ha asegurado Feijóo en un mensaje en la red social X.

El líder del PP ha recordado que hace días los dirigentes de su partido pidieron activar el Mecanismo europeo de Protección Civil para más recursos aéreos y el despliegue de efectivos y maquinaria del Ejército.

Hace días que pedimos activar el Mecanismo europeo de Protección Civil para más recursos aéreos y el despliegue de efectivos y maquinaria del Ejército.



El Gobierno tiene que dejar de llegar tarde siempre. Pido a Sánchez que no deje pasar más tiempo y lleguen los medios ya. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 17, 2025

Desde Moncloa se respondió rápidamente al mensaje del líder popular, recordando que el Mecanismo europeo de Protección Civil se activó el pasado lunes, 11 de agosto. En cualquier caso, la primera mención que hizo un miembro del Gobierno sobre el Mecanismo, fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el miércoles 13 por la noche en la 'Cadena Ser', cuando dijo que se habían «dirigido al mecanismo europeo de Protección Civil haciéndoles constar de que pudiéramos solicitar un apoyo al mecanismo de protección civil. Lo hemos formalizado esta noche, hemos solicitado un módulo con dos aviones Canadair de extinción de fuego».

Capacidades importantes

Feijóo justificó este sábado su petición de movilización del Ejército en las tareas de lucha contra los incendios por su capacidad de actuar en diferentes tareas.

«Las Fuerzas Armadas tienen capacidades importantes para poder ayudar a los operativos y a la población civil. No en ataque directo, pero si en tareas de logística, vigilancia y disuasión de pirómanos», explicó.

En este sentido detalló que los batallones de ingenieros cuentan con bulldozer D7 y D5 y motoniveladoras «que, aunque no podrán hacer ataque directo, sí podrán hacer cortafuegos para proteger pueblos o crear zonas desde la que los intervinientes o bomberos puedan atacar al fuego directamente».

Además, subrayó que las Fuerzas Armadas tienen helicópteros de transporte de personal civil o intervinientes que pueden movilizar rápido de una CCAA a otra y helicópteros para transporte de material pesado.

«Si se quiere, se puede hacer mucho» concluye el líder del PP en su mensaje publicado el sábado.