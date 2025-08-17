La Guardia Civil tuvo que acudir a la boda de la hija de una dirigente del PSOE de Orense por tirar fuegos artificiales en plena crisis de incendios

Pese a las múltiples alertas que lanzan las autoridades y los graves incendios que han quemado ya más de 50.000 hectáreas en Galicia, la hija de una dirigente del PSOE en Orense, la provincia más afectada y que se encuentra en nivel 2, lanzó fuegos artificiales durante la celebración de su boda este fin de semana.

Los hechos, como se puede observar en el vídeo al que ha tenido acceso este periódico, se produjeron durante la madrugada de este sábado a domingo, alrededor de las cuatro de la madrugada, en la localidad de Amoeiro. La madre, Susana Rodríguez, que según ha explicado en conversación telefónica con ABC, en ese momento no estaba en la finca, es la primera teniente de alcalde del pueblo, además de ser diputada provincial del PSOE.

El estallido de los fuegos artificiales, a pocos kilómetros de los 16 incendios forestales que arrasan la provincia de Orense, obligó a la Guardia Civil a personarse en el lugar para reprender la actitud de los novios.

Según ha podido saber este periódico, los organizadores de la ceremonia no pusieron en conocimiento de Protección Civil su intención de lanzar pirotecnia ni pidieron permiso para ello.

Con las altas temperaturas que hay en la zona, con máximas de 38 grados, cualquier chispa puede provocar un nuevo incendio que tensione, todavía más, los servicios de emergencia que están tratando de sofocar las llamas a todas horas.

«Felices pero inconscientes»

Rodríguez, en una breve conversación con este diario, ha confirmado lo sucedido y la presencia de la Benemérita. No obstante, según ha relatado, cuando se lanzaron los petardos ella no se encontraba en el lugar de la celebración. Sí que ha contado que su marido y padre de la novia les reprochó lo sucedido.

La dirigente socialista, consciente de la imprudencia de los recién casados, declaró que «son felices pero inconscientes». Susana Rodríguez ha explicado también que «se trataba de una única caja de pirotecnia, que salían disparados para arriba y no generaban un riesgo importante».