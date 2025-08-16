Pedro Sánchez interrumpe sus vacaciones para visitar las zonas afectadas una semana después del inicio de la ola de incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la residencia de la Mareta, preside telemáticamente la reunión del Cecod

Una semana, decenas de miles de hectáreas arrasadas, miles de evacuados y tres vidas perdidas después, el presidente Pedro Sánchez interrumpirá sus vacaciones estivales en Lanzarote para visitar las zonas más afectadas por la ola de incendios que está afectando a medio país.

Según informan fuentes de Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este domingo por la mañana a las zonas afectadas por el fuego en Orense y León, donde «mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación».

Más tarde realizará una declaración desde un Puesto de Mando Avanzado, «cuya ubicación concreta se comunicará en las próximas horas a través de los canales habituales».

Del mismo modo, a lo largo de la próxima semana, Sánchez también visitará otras zonas afectadas por los incendios, según explican desde Moncloa.

Lo que no ha confirmado, y parece que no acudirá, será al tanatorio del histórico socialista aragonés, Javier Lambán, fallecido este viernes, y que mantuvo, en los últimos años, una tensa relación con el presidente.

El Gobierno se va activando ante la crisis

El Partido Popular lleva denunciando varios días que Sánchez, que solo se había comunicado con la ciudadanía sobre la ola de incendios por redes sociales, estaba «aislado» en el palacio de La Mareta, en Lanzarote, donde pasa sus vacaciones veraniegos.

Pese a que en los últimos días, varios ministros se había activado -Grande-Marlaska, Robles y Aagesen; sin contar con Puente, que montó la enésima guerra política a través de la red social X-, hasta hoy, que ha presidido mediante videollamada, la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (Cecod), no había hecho acto de presencia más o menos presencial.