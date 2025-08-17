Mañueco lamenta no haber recibido «nada» 48 horas después de haber pedido a Sánchez más medios contra los incendios

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado a última hora de la tarde de este domingo que 48 horas después de haber pedido al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, más medios del Ejército contra los incendios, «no hemos recibido nada de los recursos solicitados».

«Seguimos esperando», ha censurado Mañueco a través de un mensaje en su perfil de X, antes de poner la lista de todo lo solicitado, acompañado de un gran 'X' para señalar que nada ha llegado respesto a los 5 bulldozer con maquinistas, 1.000 soldados, 15 vehículos nodriza, 15 puestos de mando avanzado, 20 helicópteros de transporte personas, 10 helicópteros bombardeo de agua y atención logística al operativo, además de drones con visores térmicos para la detección de puntos calientes.

Una crítica que llegaba horas después de que Sánchez y Mañueco hayan coincidido esta mañana en Villablino durante la visita que el jefe de La Moncloa ha realizado -sin cobertura de medios- a esta localidad berciana, como una de las afectadas dentro de la ola de incendios que azotan sin tregua Castilla y León desde hace diez días.

Fue el pasado viernes, dentro de la ronda de llamadas telefónicas que Sánchez hizo a los presidentes de las comunidades más afectadas por los incendios cuando le planteó la reclamación. Ya entonces, como ha vuelto a incidir esta mañana desde Villablino, el presidente de la Junta de Castilla y León exigió una «respuesta excepcional» ante la situación «extrema». Por lo que demandó «que ponga a disposición de las Comunidades Autónomas más medios del Ejército para reforzar la importante labor que ya están desarrollando los operativos autonómicos y la UME».