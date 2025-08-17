Suscribete a
La oveja autóctona de Madrid que casi extingue el fuego en Tres Cantos

El ganadero Daniel Santos tenía el lunes 315 ovejas de raza colmenareña, una especie autóctona de la que quedan apenas 5.000 ejemplares en España; pero el incendio que asoló 1.700 hectáreas se llevó por delante a la mitad

Infierno en Tres Cantos: un cementerio de ovejas en peligro de extinción

Daniel Santos, el ganadero que perdió 166 ovejas de raza colmenareña, en peligro de extinción, en el incendio de Tres Cantos MATÍAS NIETO
Madrid

Dice Daniel Santos, ganadero y dueño de las 166 ovejas de raza colmenareña, autóctona de Madrid, que perecieron abrasadas esta semana en el incendio que ha asolado 1.700 hectáreas de pastos en Tres Cantos, que «da rabia que algo externo te machaque así la ... vida». Lo cuenta con sentimiento y con frustración. Aquello fue «una ratonera», ratifica Carlos Colmenarejo, presidente de la asociación de criadores de ganado ovino de raza colmenareña, una raza en peligro de extinción de la que apenas quedan 5.000 ejemplares en toda España, y la mayor parte de ellos, en la Comunidad madrileña. Y desde esta semana, algunos menos por el efecto letal del fuego.

