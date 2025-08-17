Tras más de una semana de grandes incendios devastando buena parte de España, con cientos de miles de héctareas arrasadas, con la pérdida de vidas y la desolación calcinando la moral de las poblaciones afectadas, Sánchez interrumpió este domingo sus vacaciones y se acercó por fin a conocer la dura realidad que se vive en Galicia o Castilla y León, pero también en otros puntos de España pues Asturias y Cáceres son gravísimos los fuegos. De nuevo llega tarde Sánchez a una catástrofe para proponer, como gran solución, un pacto de Estado «para la mitigación y adaptación de la emergencia climática del país», al que convocará a las administraciones, partidos, sindicatos y la sociedad civil. Patada a seguir. Emergencia es la que había toda esta semana y solo consintió ampliar con medio millar más de militares de otras unidades el despliegue de la UME, cuando hace dos días se lo pidió Feijóo. Sus apelaciones «a la unidad» ante la gravedad de la situación debería hacérsela a su ministro Puente, que esta semana ofició de 'portavoz' del Gobierno en los fuegos y se dedicó a incendiar el debate. Como casi siempre, Sánchez tarde y mal.

