'Papers al peso': la universidad española es una «macrofábrica» de artículos de investigación de bajo impacto

España está entre los diez países del mundo que más artículos 'citables' publica, sin embargo, estos artículos no suelen ser citados

Los académicos escriben en revistas científicas documentos «vacuos e irrelevantes» claves en la puntuación para acceder a una plaza

El mercado negro de la investigación: redes globales fabrican estudios científicos a medida por un puñado de euros

Un grupo de estudiantes en Harvard, Estados Unidos, a la cabeza de investigación
Beatriz L. Echazarreta

A Cristina Lafont, que es una de las filósofas españolas vivas de más prestigio, se le negó una plaza en una institución nacional, a pesar de haber discutido de tú a tú con Habermas, de quien fue discípula aventajada e intérprete. Lafont tuvo ... que marcharse de España para encontrar el éxito. Hoy, a un investigador que haya publicado en varias revistas científicas, aunque sus artículos hayan tenido un impacto nulo, no se le negaría la plaza como sí le ocurrió a Lafont. Ella no se esmeró en publicar compulsivamente en revistas científicas. La trayectoria de esta catedrática de la Northwestern University (Chicago) es una excepción dentro de la academia española que, obsesionada con producir 'papers' (artículos científicos) para sobrevivir dentro de los muros de las facultades, no termina de encontrar su hueco en el mundo.

