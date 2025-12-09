'Papers al peso': la universidad española es una «macrofábrica» de artículos de investigación de bajo impacto

A Cristina Lafont, que es una de las filósofas españolas vivas de más prestigio, se le negó una plaza en una institución nacional, a pesar de haber discutido de tú a tú con Habermas, de quien fue discípula aventajada e intérprete. Lafont tuvo ... que marcharse de España para encontrar el éxito. Hoy, a un investigador que haya publicado en varias revistas científicas, aunque sus artículos hayan tenido un impacto nulo, no se le negaría la plaza como sí le ocurrió a Lafont. Ella no se esmeró en publicar compulsivamente en revistas científicas. La trayectoria de esta catedrática de la Northwestern University (Chicago) es una excepción dentro de la academia española que, obsesionada con producir 'papers' (artículos científicos) para sobrevivir dentro de los muros de las facultades, no termina de encontrar su hueco en el mundo.

La endogamia, la burocracia y la presión por publicar son cuestiones que, a diario, se escuchan en los corrillos académicos de cualquier facultad. «El 'publish or perish' (publica o muere) es una verdadera esquizofrenia en las universidades», cree J. Alejandro F. Cuesta, investigador predoctoral UCM-Santander. Pero, sobre todo, en nuestras universidades. España está entre los diez países del mundo con más publicaciones científicas, según la clasificación de SCImago, un portal que evalúa la producción de artículos por áreas de conocimiento, impacto y países. En concreto, somos los novenos del mundo en volumen de publicaciones científicas. «Las universidades españolas se han convertido en una macrogranja de gallinas ponedoras de 'papers', en macrofábricas de artículos», ilustra Emilio Delgado, que es uno de los mayores expertos en bibliometría que hay en nuestro país y catedrático de Documentación en la Universidad de Granada.

Si se consulta este gran portal, se puede ver que, en 2024, se publicaron en España 126.393 artículos, un 2,86% más que el año anterior. Sin embargo, en ese mismo año sólo se citaron alguna vez 44.333 trabajos. El porcentaje respecto del total producido es pequeño, pero, además, habría que tener en cuenta que algunas de las citas son de documentos antiguos y no del mismo año. Es cierto que el potencial en citas de un artículo no se produce de forma inmediata, tarda en llegar. El problema es que muchas veces la cita nunca llega. «Aquí se producen 'papers' al peso, porque esas publicaciones luego puntúan para conseguir una plaza en la universidad. La culpa es de nuestros sistemas de evaluación», explica F. Cuesta. La cantidad no es sinónimo de calidad y el impacto de los artículos no es demasiado elevado. «No son los 'papers', es publicar sin buscar el reconocimiento de la comunidad internacional de referencia», asegura a ABC David Teira, que es catedrático de Filosofía en la UNED.

«Los propios académicos confiesan que producen artículos porque tienen que sobrevivir. Y esto se termina materializando en publicaciones estériles, vacuas, en artículos sin sentido. En definitiva: se producen materiales irrelevantes», critica Delgado. «La excelencia es fácil de detectar. Pero casi todos los investigadores estamos en la media, somos mediocres», continúa este experto. Para Isidro Aguillo, científico del CSIC especializado en evaluación de la actividad científica, esta «producción en masa» que no termina brillando tiene varias explicaciones: seguimos teniendo limitaciones económicas si nos comparamos con otros países europeos y, además, nuestras universidades no tienen demasiado prestigio internacional. «No solemos ocupar puestos elevados en los ranking internacionales, no atraemos talento y padecemos una fuerte endogamia», resume Aguillo.

Según un estudio de la Fundación CyD, España tiene un potencial investigador prácticamente igual al de Francia, Canadá o Australia, pero la capacidad de Australia o Canadá de publicar en las mejores revistas del mundo (revistas Q1), como pueden ser 'Nature' o 'Science' es notablemente más alta. Lo mismo sucede con el indicador de colaboración internacional, en el que el porcentaje de trabajos en coautoría con investigadores de fuera de España se mantiene por debajo del 50%. A ello hay que sumar la presencia de un sector más conservador de la academia que se niega a publicar en inglés, una reticencia que no ayuda a la internacionalización.

«Se publican refritos. Es decir, no es tan extraño que se 'saquen' cinco publicaciones de un mismo artículo. Sin mencionar que también se da el fenómeno de las redes internas que se autocitan», expone F. Cuesta. Empleando el símil de Delgado: «En las facultades hay 'carteles' de referencias y los investigadores citan por citar». Esta práctica se puede comprobar al hacer distintas búsquedas en SCImago.

La endogamia del profesorado

Con la voluntad de examinar una temática concreta, ABC ha analizado lo que ocurre con las publicaciones que ven la luz en el área de Comunicación. En el año 2000, España ocupaba la posición número 26 en el indicador de calidad, con 22,1 citas por documento. En 2022 descendimos al puesto 74 con 0,5 citas por documento. La endogamia universitaria no ayuda a la excelencia de las publicaciones y, en España, la estamos padeciendo. Basta recordar que la Fundación CyD registró en un estudio de 2019 que aproximadamente el 70% del profesorado permanente realizó su doctorado en la misma institución en la que terminó trabajando.

Siguiendo con el análisis de los estudios en el área de comunicación, este diario ha podido constatar cómo los investigadores nacionales prefieren publicar en revistas españolas indexadas en Scopus que en las internacionales. Una tendencia que encaja con esa percepción de que se van formando 'redes clientelares' que se autopromocionan y se autocitan. «¿El problema es el formato 'paper' o cómo lo estamos entendiendo en España?», se interroga F. Cuesta. Para el científico del CSIC Aguillo, además de que «el núcleo duro» de la evaluación para optar a una plaza sea el número de 'papers', no todas las revistas Q1 son sinónimo de excelencia: «La mayoría no son tan prestigiosas como 'Nature' o 'Science». Sin embargo, en España puntúa igual publicar en 'Nature' que en muchas revistas universitarias sin prestigio internacional.

¿Qué está pasando en las Humanidades?

En algunos círculos académicos, sobre todo en el ámbito de las Humanidades, ha surgido una postura de resistencia que critica que la transferencia de conocimiento en las ciencias se contagie a las letras. Que el Excel contamine el pensamiento filosófico. «Está calando el argumento de que deberíamos dedicarnos a escribir libros y nos iría mejor», recuerda Teira. Sin embargo, este catedrático refiere que, desde hace 40 años, el Ministerio de Cultura reparte anualmente subvenciones para la traducción de libros de humanistas españoles contemporáneos. «Se han subvencionado 80 traducciones de ensayos filosóficos y la inmensa mayoría ni se citan, ni se reseñan ni tienen la menor influencia», lamenta.

Teira cree que, en Humanidades, en Filosofía, la revisión por pares, el discutir con otros colegas internacionalmente, es lo que te convierte en un buen académico. «Creo que hay 'papers' y 'papers'. Numerosos artículos han revolucionado cómo concebimos distintos problemas en la Filosofía. El problema es confundir la forma con el fondo y el medio con el fin», opina F. Cuesta. «Publicar pequeños artículos es muy rentable y los académicos lo saben», añade Delgado.

Publicaciones españolas respecto a Europa Occidental y al mundo 2016-2019 v. 2020-2023 % sobre el total mundial % sobre el total de Europa Occidental 2016-2019 2020-2023 12,10% 10,85% 3,23% 3,19% Número de publicaciones españolas 492.275 400.601 2016-2019 2020-2023 Documentos citables Documentos no citables 120.000 100.000 80.000 115.233 60.000 40.000 20.000 11.160 0 1996 00 05 10 15 20 24 Documentos citados Documentos no citados 120.000 44.333 100.000 80.000 60.000 40.000 82.060 20.000 0 1996 00 05 10 15 20 24 Fuente: SCImago Lab a partir de datos "Scopus". Elaboración Grupo SCImago, CSIC, Unidad de Inteligencia Institucional-España. ABC

Si en España hay una tendencia a publicar 'al peso', esta práctica es aún más evidente en según qué disciplinas. Nuestro país ocupa el tercer puesto a nivel mundial en la producción de artículos de Artes y Humanidades. Hay 85 revistas españolas de Filosofía y la inmensa mayoría son locales, de departamento o facultad. «Estas no tienen el menor impacto, las que funcionan como revistas internacionales, con mejores prácticas de evaluación por pares, como 'Theoria', sí tienen repercusión».

Sin embargo, puede ser tramposo comparar lo que ocurre en los artículos y en las citas en unas ciencias u otras. Emilio Delgado insiste en marcar las diferencias entre ciencias 'suaves', como las Humanidades, o ciencias 'duras', como las ciencias experimentales. En las Humanidades, la tasa de citación siempre será menor porque «los procesos de digestión del conocimiento son más lentos», explica Delgado. Pero este no es el único motivo, ni siquiera el principal. En la Filosofía, dice, que es el alma de las Humanidades, existe un fuerte disenso cognitivo, hay corrientes de pensamiento, bandas y bandos. Por tanto, al no haber consenso, la citación no será tan habitual como en las ciencias experimentales. Si España produce en masa artículos de Humanidades y, per se, estas suelen ser poco citadas, nuestro país tendrá menos impacto en buena parte de sus artículos.

En cualquier caso, Delgado sí que defiende que existe una «cierta contaminación» de los criterios bibliométricos de las ciencias duras a las ciencias blandas. En parte, entiende a esa corriente de académicos que lamentan que el Excel esté demasiado presente en las facultades de Filosofía y es un firme defensor de los libros. «La verdadera fuente intelectual de referencia son los libros, los ensayos, y no las revistas científicas», considera.

Pero este catedrático de Documentación conoce bien el motivo por el que se produjo el 'boom' de las revistas en Humanidades: «Es cierto que puede haber una contaminación de las formas de otras ciencias duras, pero es que antes era imposible medir el conocimiento, que sólo se publicaba en los libros. Las revistas, y no los libros, han servido para que las Humanidades fueran más 'medibles'. La voluntad era buena, pero es un área en el que hay prácticas fraudulentas, más que en otras disciplinas», remata Delgado. Parece poco esperanzador que haya más casos de fraude académico, precisamente, entre filósofos.