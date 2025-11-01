Suscribete a
Xi Jinping aprovecha la ausencia de Trump en el foro de Asia-Pacífico para que China ocupe el espacio dejado por EE.UU. en su repliegue mundial

Tras la marcha del presidente estadounidense para asistir a la fiesta de Halloween en la Casa Blanca, el líder chino llama a alcanzar una «globalización inclusiva» y propone la creación de una agencia internacional para regular la inteligencia artificial

Xi Jinping estrecha la mano del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ante el resto de dirigentes presentes en la cumbre APEC
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Enviado especial a Gyeongju (Corea del Sur)

La inesperada ausencia de Donald Trump ha convertido a Xi Jinping en el protagonista indiscutible del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), clausurado este sábado en la ciudad surcoreana de Gyeongju. Un episodio que ilustra a la perfección la dinámica ... imperante en la geopolítica global desde que el presidente estadounidense regresara a la Casa Blanca.

