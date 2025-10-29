Suscribete a
Nvidia se acerca a los cinco billones de dólares en Bolsa ante la expectativa de la reunión entre Trump y Xi

El director ejecutivo de la compañía anunció pedidos de chips de IA por valor de 500.000 millones de dólares y planes para construir siete superordenadores para el Gobierno de Estados Unidos

Nvidia se convierte en la empresa más valiosa de la historia tras alcanzar los cuatro billones en Bolsa

Las acciones de la empresa con sede en Santa Clara (California) subieron un 3,1% en las operaciones previas a la apertura del mercado
Nvidia quiere consolidarse como una de las compañías mejor valoradas por el auge de la inteligencia artificial. El gigante tecnológico estadounidense está cerca de alcanzar un valor de mercado de cinco billones de dólares (4,28 billones de euros) de capitalización bursátil ante las ... expectativas de las conversaciones que mantendrán esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinpin

