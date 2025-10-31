Suscribete a
Gira asiática de Trump: tregua comercial, inversiones millonarias y «una nueva era dorada»

Estados Unidos afianza su ascendiente en la región más estratégica para sus intereses, rebajando la tensión con China y redoblando sus lazos con Japón y Corea del Sur

Trump y Xi Jinping miden sus fuerzas por la hegemonía global

Jaime Santirso

Enviado especial a Seúl (Corea del Sur)

Tras su mediación en la guerra de Ucrania y en la crisis de Gaza, atascada una y pomposa la otra, Donald Trump ha vuelto su atención hacia el más estratégico de sus frentes geopolíticos. El presidente estadounidense vuela ya de vuelta a Washington tras haber ... completado esta semana una frenética gira asiática en la que ha logrado rebajar la tensión con China y afianzar la alianza con sus socios en la región.

