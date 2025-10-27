Suscribete a
Trump, «cien por cien dispuesto» a un encuentro sorpresa con Kim Jong-un en Corea del Norte

El presidente estadounidense podría organizar sobre la marcha una reunión con el dictador norcoreano durante su gira asiática, como ya hiciera en 2019

En las pantallas coreanas, el encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un
Jaime Santirso

Corresponsal en Pekín

De entre todos los lugares que Donald Trump recorrerá en su gira asiática, uno permanece entre interrogantes. Este no es otro que Corea del Norte, a cuyo dictador ha tratado de cortejar, aunque solo sea para apuntar su cosmético perfil, «Nobelable», de hombre de ... paz y entendimiento. El espectáculo del presidente estadounidense se rige por la imprevisibilidad, de modo que esta visita se mantiene como una teatral incógnita.

