Las 237 vidas rotas por la dana

Trump y Xi Jinping miden sus fuerzas por la hegemonía global

El presidente estadounidense y el líder chino mantienen su primer encuentro desde 2019, en busca de un acuerdo que reduzca la confrontación geopolítica

Trump anuncia un acuerdo comercial con Corea del Sur, que invertirá 350.000 millones de dólares en EE.UU.

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula al abordar el Air Force One antes de viajar a Corea del Sur AFP
Jaime Santirso

Enviado especial a Busan (Corea del Sur)

El mundo, pendiente de un apretón de manos. La expectación alcanza cotas máximas ante el encuentro que Donald Trump y Xi Jinping mantendrán este jueves, el primero desde que el estadounidense regresara a la Casa Blanca. Un saludo que pretende superar unos meses en ... los que la tensión entre Estados Unidos y China se ha disparado a causa de sus disputas comerciales. Persiste la duda, sin embargo, de hasta qué punto abrirá este un nuevo rumbo, o si por contra tan solo supondrá un aplazamiento circunstancial de la insoslayable rivalidad entre la potencia establecida y la emergente.

