Escucha las noticias de este jueves 30 de octubre

Ian Bremmer: «China se beneficiará de la ley de la selva más que EE.UU.»

El presidente y fundador de Eurasia, la consultora de riesgo político más influyente del mundo, conversa con ABC ante el encuentro entre Trump y Xi

Trump y Xi Jinping miden sus fuerzas por la hegemonía global

Ian Bremmer, fundador y presidente de la consultora Eurasia
Ian Bremmer, fundador y presidente de la consultora Eurasia
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Enviado especial a Tokio

Ian Bremmer (Chelsea, 1969) lleva décadas analizando el mundo desde múltiples perspectivas. Sin embargo, una en concreto acapara hoy las cábalas del fundador y presidente de Eurasia, la consultora de riesgo político más influyente: la de Donald Trump, aún más ante el encuentro ... este jueves con el líder chino Xi Jinping. Bremmer atiende a ABC durante la cumbre anual de la firma en Tokio, Gzero Summit, y sus intricadas respuestas entreveran la pasión intelectual con el desasosiego existencial ante un mundo que nunca ha dejado de cambiar, pero que ahora parece hacerlo a peor.

