Estados Unidos y Japón presumen de «una nueva era dorada» en su alianza

La afinidad ideológica entre Trump y Takaichi facilita la firma de un acuerdo en materia de tierras raras para defenderse ante el dominio de China

Pedro Rodríguez: ¿Por qué la democracia brilla por su ausencia en la gira asiática de Trump?

Japón recibe a Trump con la esperanza de aliviar su factura con EE.UU. y estrechar lazos como su gran aliado en Asia

China y Estados Unidos culminan un «acuerdo preliminar» antes de la reunión entre Trump y XiMucho optimismo y pocos detalles sobre el acuerdo con China en el inicio de la gira asiática de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi (der.) sostienen documentos firmados para un acuerdo
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Corresponsal en Pekín

Trump ha concluido esta mañana la parada en Japón de su gira asiática con una reunión con la recién elegida primera ministra, Sanae Takaichi. El encuentro ha servido para proclamar «una nueva era dorada» en la relación de Estados Unidos con ... su principal aliado en la región, plasmada en varios acuerdos y fortalecida por la proximidad ideológica entre ambos mandatarios.

