Suscribete a
ABC Premium
Directo
La firma del acuerdo entre Israel y Hamás está prevista a las 11.00 horas
Última hora
Yolanda Díaz ampliará a diez días el permiso por fallecimiento y creará otro por cuidados paliativos

Israel y Hamás tratan de presentar su acuerdo como una victoria: cuenta atrás para el intercambio de rehenes por presos

La primera fase incluye la devolución de secuestrados, repliegue de tropas y entrada de ayuda, pero quedan detalles por conocer

Hamás exige garantías de que Israel no volverá a la guerra tras la liberación de los rehenes

Celebraciones en Tel Aviv tras el anuncio del acuerdo de paz en Gaza
Celebraciones en Tel Aviv tras el anuncio del acuerdo de paz en Gaza reuters
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial a Jerusalén

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Noche de alegría entre los escombros de Gaza y en la plaza de los rehenes de Tel Aviv. Después de cuatro días de intensas negociaciones en Egipto, Hamás e Israel han llegado a un acuerdo de alto el fuego. Donald Trump, principal impulsor de ... la propuesta, ha sido el encargado de anunciar en redes sociales que ambas partes aceptan «la primera fase de nuestro Plan de Paz. Lo que significa que los rehenes saldrán muy pronto e Israel retirará sus tropas a las líneas delimitadas como primeros pasos hacia una paz fuerte y duradera». El presidente estadounidense, que podría viajar a la región para la firma, agradece el papel de Catar, Egipto y Turquía como mediadores. El acuerdo llega 24 horas antes de conocer el Premio Nobel de la Paz, un galardón con el que sueña Trump.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app