Israel y Hamás ultiman los detalles de un acuerdo que se espera alcanzar «en 24 ó 36 horas»

Trump volaría a Egipto para firmarlo, y, según medios israelíes, EE. UU. planea que el anuncio coincida con el fallo del Nobel de la Paz que tendrá lugar el viernes

Hamás exige garantías de que Israel no volverá a la guerra tras liberar a los rehenes

Un palestino camina entre los escombros mientras inspecciona los daños tras la operación israelí en un barrio de Ciudad de Gaza
Mikel Ayestaran

Enviado especial a Jerusalén

El acuerdo entre Hamás e Israel parece más próximo que nunca y desde Sharm el Sheij se desprende gran optimismo. El proceso vive horas decisivas y se desarrolla bajo las bombas que siguen castigando Gaza. Por primera vez se han juntado todos los actores clave ... tras la incorporación a la mediación del equipo de Estados Unidos, formado por Steve Witkoff y Jared Kushner, el jefe de la Inteligencia turca, Ibrahim Kalin, el primer ministro de Qatar, Mohamed Al Thani, y el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer. Hasta la ciudad balneario del mar Rojo también se acercó el jefe negociador de Yihad Islámica, cuyo brazo armado, Brigadas al Quds, también tiene en su poder a alguno de los secuestrados.

