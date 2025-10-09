La devastación de dos años de guerra en Gaza, en datos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado que Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo de alto el fuego para la Gaza. El magnate neoyorquino, que aspira a hacere con el Nobel de la Paz, presentó su Plan de Paz de 20 ... puntos al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuando este acudió a la Asamblea General de la ONU.

Tras las reuniones indirectas mantenidas por las delegaciones de Israel y Hamás en Egipto, Trump anunció en la madrugada del miércoles al jueves que ambas partes firmaban el pacto. Sin embargo, la entrada en vigor del alto el fuego está condicionado a que el gabinete de Netanyahu lo ratifique, lo que añade una capa de incertidumbre a este cruento conflicto cuyo último capítulo estalló el 7 de octubre de 2023 con los atentados de Hamás en Israel, donde más de 1.200 israelíes fueron asesinados y otros 250 fueron secuestrados.

Desde entonces, las autoridades de la franja de Gaza, controladas Hamás, han cifrado en cerca de 67.200 los palestinos muertos a causa de la respuesta de Israel contra el enclave, un balance publicado horas después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno israelí y el grupo islamista para poner en marcha la primera fase del Plan de Paz, cuyos datos la ONU considera fiables.

Datos de la destrucción en Gaza Total de fallecidos Datos Octubre 2025 Desde que comenzó la ofensiva israelí en la Franja, la crisis humanitaria se ha recrudecido. En las primeras semanas, Israel lanzó órdenes de evacuación para movilizar a miles de gazatíes de norte a sur. Según datos de la ONU, en Gaza viven 2,1 millones de personas en 345 kilómetros cuadrados. De ellos, al menos 1,9 millones están desplazadas dentro del territorio. 8 de octubre 70.000 68.175 60.000 50.000 46.355 40.000 30.000 22.288 20.000 Según el Ministerio de Salud Gazatí 10.000 O E E O 2023 2024 2025 Niños, mujeres y ancianos fallecidos Ancianos Niños 31% 5% 53% 47% Mujeres 17% Destrucción Datos Julio 2025 Los siguientes mapas muestran una evaluación integral basada en imágenes satelitales de los daños en las estructuras, vías de comunicación y cultivos dentro del área de la franja de Gaza. Los datos georreferenciados del UNOSAT (Centro de Satélites de la ONU) reflejan los resultados de cada edificio antes y después de las operaciones militares israelíes. Ejemplo de imagen satelital del UNOSAT Daños en edificios Recuento de estructuras dañadas por poblaciones Gaza 48.181 Jan Yunis 51.219 Gaza Norte 40.192 35.117 Rafah Deir Al-Balah 18.103 Daños por categorías Moderado 41.895 Severo 17.421 Destruido 102.067 Gaza Norte Ciudad de Gaza Gaza Deir Al-Balah Jan Yunis Rafah Fuente UNOSAT, techforpalestine.org y elaboración propia ABC / J.Torres, JdVelasco, MJ Antonio y L. Cano

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que hasta la fecha se han confirmado 67.194 muertos y 169.890 heridos, y alertan de que aún hay cadáveres «bajo los escombros» y «tirados en las calles», por lo que la cifra podría ser superior. Asimismo, ha subrayado que 2.615 palestinos han muerto y 19.177 han resultado heridos tras ser tiroteados por las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria.