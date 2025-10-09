La devastación de dos años de guerra en Gaza, en datos
Israel y Hamás alcanzan un acuerdo de alto el fuego para la Franja en un conflicto que deja casi 70.000 muertos
Trump anuncia un acuerdo entre Israel y Hamás para acabar con la guerra en Gaza
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado que Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo de alto el fuego para la Gaza. El magnate neoyorquino, que aspira a hacere con el Nobel de la Paz, presentó su Plan de Paz de 20 ... puntos al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuando este acudió a la Asamblea General de la ONU.
Tras las reuniones indirectas mantenidas por las delegaciones de Israel y Hamás en Egipto, Trump anunció en la madrugada del miércoles al jueves que ambas partes firmaban el pacto. Sin embargo, la entrada en vigor del alto el fuego está condicionado a que el gabinete de Netanyahu lo ratifique, lo que añade una capa de incertidumbre a este cruento conflicto cuyo último capítulo estalló el 7 de octubre de 2023 con los atentados de Hamás en Israel, donde más de 1.200 israelíes fueron asesinados y otros 250 fueron secuestrados.
Desde entonces, las autoridades de la franja de Gaza, controladas Hamás, han cifrado en cerca de 67.200 los palestinos muertos a causa de la respuesta de Israel contra el enclave, un balance publicado horas después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno israelí y el grupo islamista para poner en marcha la primera fase del Plan de Paz, cuyos datos la ONU considera fiables.
Datos de la destrucción
en Gaza
Total de fallecidos
Datos Octubre 2025
Desde que comenzó la ofensiva israelí en la Franja, la crisis humanitaria se ha recrudecido. En las primeras semanas, Israel lanzó órdenes de evacuación para movilizar a miles de gazatíes de norte a sur. Según datos de la ONU, en Gaza viven 2,1 millones de personas en 345 kilómetros cuadrados. De ellos, al menos 1,9 millones están desplazadas dentro del territorio.
8 de octubre
70.000
68.175
60.000
50.000
46.355
40.000
30.000
22.288
20.000
Según el Ministerio de Salud Gazatí
10.000
O
E
E
O
2023
2024
2025
Niños, mujeres
y ancianos fallecidos
Ancianos
Niños
31%
5%
53%
47%
Mujeres
17%
Destrucción
Datos Julio 2025
Los siguientes mapas muestran una evaluación integral basada en imágenes satelitales de los daños en las estructuras, vías de comunicación y cultivos dentro del área de la franja de Gaza. Los datos georreferenciados del UNOSAT (Centro de Satélites de la ONU) reflejan los resultados de cada edificio antes y después de las operaciones militares israelíes.
Ejemplo de imagen satelital del UNOSAT
Daños en edificios
Recuento de estructuras
dañadas por poblaciones
Gaza
48.181
Jan Yunis
51.219
Gaza Norte
40.192
35.117
Rafah
Deir Al-Balah
18.103
Daños por categorías
Moderado
41.895
Severo
17.421
Destruido
102.067
Gaza
Norte
Ciudad
de Gaza
Gaza
Deir Al-Balah
Jan Yunis
Rafah
Fuente
UNOSAT, techforpalestine.org y elaboración propia
ABC / J.Torres, JdVelasco, MJ Antonio y L. Cano
Datos de la destrucción
en Gaza
Total de fallecidos
Datos Octubre 2025
Desde que comenzó la ofensiva israelí en la Franja, la crisis humanitaria se ha recrudecido. En las primeras semanas, Israel lanzó órdenes de evacuación para movilizar a miles de gazatíes de norte a sur. Según datos de la ONU, en Gaza viven 2,1 millones de personas en 345 kilómetros cuadrados. De ellos, al menos 1,9 millones están desplazadas dentro del territorio.
8 de octubre
68.175
70.000
60.000
50.000
46.355
40.000
30.000
22.288
20.000
Según el Ministerio de Salud Gazatí
10.000
O
E
E
O
2023
2024
2025
Niños, mujeres y ancianos fallecidos
Niños
31%
53%
Ancianos
5%
Mujeres
17%
47%
Destrucción
Datos Julio 2025
Los siguientes mapas muestran una evaluación integral basada en imágenes satelitales de los daños en las estructuras, vías de comunicación y cultivos dentro del área de la franja de Gaza. Los datos georreferenciados del UNOSAT (Centro de Satélites de la ONU) reflejan los resultados de cada edificio antes y después de las operaciones militares israelíes.
Ejemplo de imagen satelital del UNOSAT
Daños en edificios
Por grado de destrucción
Moderado
Severo
Destruido
41.895
17.421
102.067
Recuento de estructuras
dañadas por poblaciones
Gaza
48.181
Jan Yunis
51.219
Gaza Norte
40.192
35.117
Rafah
Deir Al-Balah
18.103
Gaza Norte
Ciudad de Gaza
Gaza
Deir Al-Balah
Jan Yunis
Rafah
Fuente: UNOSAT, techforpalestine.org y elaboración propia
ABC / J.Torres, JdVelasco, MJ Antonio y L. Cano
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que hasta la fecha se han confirmado 67.194 muertos y 169.890 heridos, y alertan de que aún hay cadáveres «bajo los escombros» y «tirados en las calles», por lo que la cifra podría ser superior. Asimismo, ha subrayado que 2.615 palestinos han muerto y 19.177 han resultado heridos tras ser tiroteados por las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete