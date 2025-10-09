Suscribete a
Israel retrasa la entrada en vigor del acuerdo a la aprobación del gabinete, que se reunirá a las 17.00 horas
Última hora
El húngaro László Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura 2025

La devastación de dos años de guerra en Gaza, en datos

Israel y Hamás alcanzan un acuerdo de alto el fuego para la Franja en un conflicto que deja casi 70.000 muertos

Trump anuncia un acuerdo entre Israel y Hamás para acabar con la guerra en Gaza

El resultado de la ofensiva israelí sobre el campo de refugiados de Jabalia, al norte de la franja de Gaza
Javier Torres Santodomingo , Julián de Velasco , Marcos Jiménez de Antonio y Luis Cano

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado que Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo de alto el fuego para la Gaza. El magnate neoyorquino, que aspira a hacere con el Nobel de la Paz, presentó su Plan de Paz de 20 ... puntos al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuando este acudió a la Asamblea General de la ONU.

