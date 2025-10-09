Suscribete a
Trump anuncia un acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás para la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza

Para el mandatario norteamericano, el acuerdo significa «un gran día para el mundo árabe y musulmán, para Israel, para todas las naciones de sus arlededores y para EE.UU.»

El presidente estadounidense, Donald Trump
Javier Ansorena y David Alandete

Corresponsal en Nueva York | Corresponsal en Wahington

Donald Trump ha anunciado este miércoles por la noche -madrugada del jueves en España- un acuerdo entre Israel y Hamás para acabar la guerra en Gaza.

«Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamás están de acuerdo en la primera ... fase de nuestro plan de paz», anunció el presidente de EE.UU. en un mensaje en su red social. «Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel replegará sus tropas a una línea acordada».

