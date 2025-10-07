Suscribete a
Hamás exige garantías de que Israel no volverá a la guerra tras la liberación de los rehenes

Egipto prevé un acuerdo preliminar entre jueves y viernes, que será anunciado por Trump

8.000 palestinos, 'enjaulados' en el corazón de Cisjordania: «Parecemos ganado»

Se eleva una columna de humo cerca de la Universidad Islámica tras los ataques aéreos israelíes durante una operación militar en Ciudad de Gaza, este martes
Se eleva una columna de humo cerca de la Universidad Islámica tras los ataques aéreos israelíes durante una operación militar en Ciudad de Gaza, este martes EFE
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial a Ramala

Israel recordó a las víctimas del 7 de octubre con un ojo puesto en Egipto. La negociación indirecta en Israel y Hamás para poner fin a la guerra más larga que ha librado el Estado judío en su historia avanza y entra en su ... momento decisivo porque contará a partir de ahora con la presencia de los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner. Fuentes turcas adelantaron que se suman también a las labores de mediación en Sharm el Sheij con el objetivo de cerrar un alto el fuego que abra las puertas al intercambio de rehenes por presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

