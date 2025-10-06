El antes y después de Gaza tras dos años del ataque de Hamás el 7 de octubre

Este martes se cumplen dos años del ataque del 7 de octubre de Hamás a Israel. Varios comandos del grupo terrorista cruzaron la frontera israelí, atacaron bases militares, varios kibutz y un festival de música, dejando más de 1.000 muertos y secuestrando a más de 250 personas.

Tras ello, la respuesta de Israel ha sido devastadora con la Franja de Gaza, reduciendo a escombros la mayor parte del territorio y con una cifra de fallecidos que supera los 67.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás.

Asimismo, la respuesta internacional ha sido de rechazo hacia la contraofensiva de Benjamin Netanyahu al enclave, como se vio en el marco de la Asamblea General de la ONU celebrada a finales de septiembre, donde 155 de los 193 Estados miembro reconocieron el Estado Palestino y denunciaron los actos que estaba cometiendo el Gobierno israelí.

Otras de las denuncias de los organismos internacionales es el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en la Franja. Naciones Unidas declaró la hambruna en Ciudad de Gaza a finales de agosto, mientras que Médicos Sin Fronteras se vio obligado a detener sus actividades en el terreno por los bombardeos y el avance del ejército israelí a menos de un kilómetro de sus instalaciones.

El ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, ha indicado que han muerto de hambre y desnutrición 430 palestinos, incluidos más de 145 niños.

En estos momentos parece que el conflicto está en su punto más cercano a una posible paz después de que Hamás aceptara «con condiciones» el plan de paz propuesto por Donald Trump. En un comunicado compartido el pasado viernes, el grupo terroritsta aceptaba liberar a todos los rehenes, tanto vivos como muertos, así como entregar la administración de la Franja a tecnócratas palestinos.

Este lunes, representantes de Israel y de Hamás están manteniendo conversaciones indirectas para negociar la propuesta de Trump y poner fin a la guerra. En ellas participan los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, y los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner.

El presidente de EE.UU. advirtió este viernes, como respuesta al comunicado de Hamás, que Israel debía «parar de inmediato los bombardeos». Por el momento, los ataques no han parado, aunque sí han bajado la intensidad.