Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 9 de octubre
Cambio en las transferencias
Entra en vigor la nueva normativa para evitar que te estafen

Las familias de los rehenes celebran el acuerdo con Hamás y piden a Netanyahu que no se demore en aprobarlo

Los familiares han mostrado su gratitud a Trump y le invitan a reunirse con ellos en Israel

Las palabras de Trump a Netanyahu tras el acuerdo: «Israel no puede pelear contra el mundo»

Familiares de los rehenes celebran el acuerdo.
Familiares de los rehenes celebran el acuerdo. Reuters

EP

La principal organización de familiares de rehenes israelíes ha celebrado este miércoles la firma por parte de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de la primera fase del plan de Estados Unidos para la Franja de Gaza, y ha pedido a su ... primer ministro, Benjamin Netanyahu, que no se retrase en aprobarlo para evitar «graves consecuencias para los rehenes y los soldados».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app