Suscribete a
ABC Premium

shambhala

La ayuda humanitaria es la que ella necesita

Mientras el presidente Trump trabajaba en un plan de paz que parece que por lo menos durante una semanas puede tener algún recorrido, la exalcaldesa de Barcelona avergonzaba a España y a la Civilización

Artículos de Salvador Sostres en ABC

Ada Colau, a su llegada al Aeropuerto de Barcelona
Ada Colau, a su llegada al Aeropuerto de Barcelona adrián quiroga
Salvador Sostres

Salvador Sostres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Volvieron como triunfadores y su misión fracasó estrepitosamente al ni siquiera luchar por su objetivo, que supuestamente era romper el bloqueo del ejército de Israel. Fueron recibidos como héroes y lo único que hicieron fue rendirse, y a los soldados de Israel les bastó dar ... las buenas tardes para que los activistas se entregaran y en fila india, sin plantear resistencia alguna. Además, el barco de Ada Colau no llevaba la tan prometida ayuda humanitaria. El ejército de Israel, que trató a los grumetes de Hamás con cortesía de invitados, se ofreció, en un acto muy amable, a llevar el cargamento humanitario a Gaza, pero al ir a buscarlo se encontraron con que no había nada. O bien fue cinismo desde el principio y Colau no tenía ninguna intención de ayudar a los niños palestinos, o bien salió de Barcelona con los alimentos y se los zampó mientras duró su muy extenso crucero por las islas más bellas del mediterráneo; siempre con sol y brisa, porque de lo contrario volvía a puerto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app