Los 48 rehenes que Hamás liberará tras alcanzar el acuerdo de paz con Israel

El acuerdo de paz entre Israel y Hamás se ha materializado esta noche cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, lo ha anunciado al mundo a través de su red social Truth Social. El plan lo ratificará Israel este jueves. Esto ha motivado una posible ... presencia de Trump este fin de semana en la región. Tras su aprobación, se realizará una cuenta atrás de 72 horas que estarán marcadas por la liberación de los 48 rehenes que fueron capturados en la fatídica noche del 7 de octubre de 2023 -se cree que 20 aún siguen con vida- y la excarcelación de los presos palestinos que se encuentran en prisiones israelíes.

Vivo Alon Ohel (23 años)

Músico secuestrado por Hamás en el Festival Supernova. Intentó escapar en coche con sus amigos, pero tuvieron que retroceder y esconderse en un refugio al recibir multitud de disparos. Más tarde les lanzarían también granadas. Alon es fan del músico de jazz Avishai Cohen, quien ha grabado una canción con su hermano en su honor.

Vivo Guy Gilboa-Dalal (23 años)

Milicianos de Hamás lo capturaron en el Festival Supernova, al que acudió con unos amigos. Allí se encontró con su hermano Gal, pero este pudo escapar y ser rescatado por las FDI. Un rehén liberado en junio manifestó que estuvo retenido durante su cautiverio con Guy y que fueron maltratados física y mentalmente, ya que recibieron poca agua y comida.

Vivo Evyatar David (23)

Hamás lo tomó como rehén en el Festival Supernova y después difundió un vídeo en el que se le ve maniatado, con la camiseta rasgada y recibiendo un golpe con la culata de una escopeta.

Asesinado Hadar Goldin (23)

Goldin era un militar de la FDI que durante un combate en 2014 fue capturado por las milicias de Hamás. El Ejército de Israel afirmó que está muerto y Hamás ha explicado que no sabe donde sencuentra su cuerpo.

Vivo Eitan Levy (53)

Hamás capturó a este ciudadano argentino-israelí en el kibutz Nir Oz, donde estaba de visita, junto a su hermano. Algunos rehenes liberados afirman haberlo visto con vida.

Vivo Ariel Cunio (27)

Se conoce poco sobre la mañana del 7 de octubre de Ariel, salvo un mensaje que le mandó a un familiar, donde describía de «película de terror» lo que estaba viviendo, Este fue secuestrado junto a su novia en su casa en el kibutz Nir Oz. Su hermano David, que vive en la misma comuna, también fue capturado por Hamás.

Asesinado Amiram Cooper (85)

Era uno de los fundadores del kibutz Nir Oz en 1957, escribió poesía y canciones durante sus más de 60 años. Fue secuestrado junto a su esposa, esta última fue liberada 17 días después del ataque del 7 de octubre.

Asesinado Arie Zalmanowicz (86)

Hamás difundió un vídeo en el que aparecía este señor mayor de 86 años que fue secuestrado del kibutz Nir Oz. Oriundo de Haifa y miembro previo del movimiento juvenil de izquierda Hashomer Hatzair, participó en la fundación de la comuna en 1955 desempeñándose como agricultor.

Asesinado Asaf Hamami (41)

Era oficial de la FDI con rango de coronel de la Brigada Sur de la División de Gaza. Murió defendiendo el kibutz Nirim. Junto a Roi Levy y Jonathan Steinberg conforman los oficiales de mayor rango muertos en esta guerra.

Vivo Bar Abraham Kupershtein (23)

Bar, paramédico de profesión, estaba en el Festival Supernova trabajando para conseguir algo de dinero cuando tuvo lugar el ataque. Estuvo ayudando a otras personas hasta que fue capturado. Este mantenía a su familia después de que su padre resultara herido años atrás en un accidente de coche que lo dejó en silla de ruedas

Vivo Maxim Herkin (36)

Maxim fue al Festival Supernova invitado por unos amigos en el último momento. Era la primera vez que iba a una fiesta de este tipo y pensaba estar tan solo unas horas antes de volver a casa. Él vive en la ciudad de Tirat Carmel, tiene una hija de tres años y ayuda económicamente a su madre y hermano menor de edad.

Vivo Joshi Bipin (24)

Estudiante de agricultura nepalí que fue tomado como rehén en el kibutz Alumim, donde estaba llevando a cabo un programa académico que consiste en cuidar huertos de naranjos y limones. Hacía tan solo tres semanas que había llegado a Israel.

Asesinado Daniel Oz (19)

Era combatiente de la Brigada 77ª del Batallón Blindado, fue secuestrado junto con varios compañeros suyos cuando estaban en un tanque en la franja de Gaza. Su cuerpo aún no ha sido recuperado por las FDI.

Vivo David Cunio (34)

Este actor israelí fue secuestrado en su casa en el kibutz Nir Oz después de que milicianos de Hamás le prendieran fuego al domicilio, donde se encontraba con su familia

Vivo Avinatán Or (31)

Secuestrado junto a su pareja, Noa, en el Festival Supernova, aunque ella ya ha sido rescatada. Avinatán vive en Tel Aviv, donde trabaja como ingeniero eléctrico en Nvidia.

Asesinado Daniel Peretz (22)

Era comandante del pelotón de la 77ª Brigada División Acorazada. Fue secuestrado y asesinado por Hamás.

Asesinado Dror Or (49)

Fue secuestrado del kibutz junto a sus dos hijos, estos fueron liberados, pero él no tuvo la misma suerte porque acabó asesinado por los miembros de Hamás. Su cuerpo se consiguió recuperar en mayo.

Vivo Eitan Horn (38)

Hamás capturó a este ciudadano argentino-israelí en el kibutz Nir Oz, donde estaba de visita, junto a su hermano. Algunos rehenes liberados afirman haberlo visto con vida.

Vivo Eitan Mor (24)

Guardia de seguridad en el Festival Supernova. Intentó ayudar a otras personas a ponerse a salvo, mientras, él y sus amigos trataron de esconderse en un enorme campo abierto. Estuvo en contacto con su tío en todo momento, ya que sus padres son judíos observantes y no usan móviles durante el sabbat. Su padre se muestra contrario a un intercambio de rehenes con Palestina: «Hay que pensar en el bien mayor y hacer sacrificios», recoge 'The Times of Israel.

Asesinado Eliyahu Margalit (75)

Su cuerpo todavía está en Gaza después de haberlo secuestrado del kibutz Nir Oz. Su hija, Nili Margalit, de 40 años, también fue secuestrada, pero un mes más tarde la liberaron. Eliyahu era ganadero que amaba alimentar a los caballos de la comuna.

Vivo Elkana Bohbot (35)

Este hombre de ciudadanía colombiana e israelí fue capturado en el Festival Supernova, al que fue por motivos de trabajo. Elkana es dueño de una heladería en Tel Aviv. La última noticia que tuvo su familia de él fue que estaba ayudando a evacuar a los heridos del evento y horas más tarde lo vieron en un vídeo difundido por Hamás.

Vivo Gali Berman (27)

Capturado por Hamás en el kibutz Kfar Aza junto a su hermano gemelo Ziv. Ambos residían en un barrio destinado a jóvenes. Sus padres y otro hermano fueron rescatados por las FDI horas después del ataque.

Asesinado Guy Iluz (26)

Resultó herido cuando asistía al festival de música. Murió por las heridas por falta de tratamiento médico en un hospital de Gaza. Era técnico de sonido que trabajó con muchos músicos israelíes.

Asesinada Inbar Hayman (27)

Fue secuestrada por Hamás cuando estaba en el festival, la obligaron a subir a la moto para llevársela a Gaza. Era estudiante de comunicación audiovisual de la Universidad de Haifa. Se desconoce la causa de su muerte.

Asesinado Itay Chen (19)

Formaba parte del 75ª Batallón de la Formación de Asalto, fue asesinado el 7 de octubre y su cuerpo fue rescatado de Gaza en marzo.

Asesinado Joshua Luito Mollel (21)

Este joven tanzano trabajaba en una tierra agrícola del kibutz Nahal Oz cuando fue secuestrado y asesinado por Hamás durante el ataque.

Asesinado Lior Rudaeff (61)

Este argentino-israelí vivía en Nir Oz con su familia. Antes de confirmarse su muerte, su mujer publicó un mensaje en redes sociales haciendo un llamamiento a la esperanza.

Vivo Matan Angrest (22)

La madre de Matan reprodujo un audio de su hijo en una manifestación en Tel Aviv en septiembre en el que se dirigía al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para pedir un alto el fuego y la liberación de rehenes desde su cautiverio en Gaza. Fue secuestrado en la base militar de Nahal Oz después de ser gravemente herido. Formaba parte de una unidad de tanques.

Vivo Matan Zangauker (25)

Fue secuestrado en el kibutz Nir Oz junto a su pareja, aunque esta fue liberada en noviembre. Su madre afirma que se encuentra con vida y está retenido bajo tierra con otros rehenes.

Asesinado Meny Godard (73)

Fue asesinado junto con su esposa Ayelet Godard (63) cuando se estaban escondiendo entre los arbustos para protegerse del ataque del 7 de octubre. Sus cuerpos se recuperaron dos semanas después.

Asesinado Muhammad Al-Atarash (39)

Murió el 7 de octubre en el kibutz Nahal Oz, pero su cuerpo aún no se ha podido recuperar. Pertenecía a las FDI como rastreador en la División Norte, tenía 13 hijos de dos esposas y 22 hermanos.

Vivo Nimrod Cohen (20)

Soldado de las FDI, estaba de servicio en un tanque cuando fue capturado en Nahal Oz. Su familia vive en la ciudad de Rehevot y allí organizan y participan en actividades por los rehenes en Gaza.

Vivo Omer Neutra (21)

Omer se crió en una comunidad judía en Estados Unidos y antes de ir a la universidad decidió tomarse un año sabático en Israel, donde se alistó en las FDI. Durante el ataque estaba en la unidad de tanques que se encontraba en la frontera de Gaza como comandante.

Omri Miran (47)

Hamás lo secuestró en el kibutz Nahal Oz. Omri estaba en una habitación blindada con su mujer e hijas cuando los atacantes los amenazaron con matar a un vecino de 16 años si no abrían la puerta. Finalmente lo hicieron y lo capturaron, aunque a su familia la dejaron libre.

Asesinado Ran Gvili (24)

Era combatiente del YSM del Néguev, llegó a batallar con los terroristas de Hamás, pero finalmente murió. Su cuerpo se rescató en enero.

Asesinado Ronen Engel (54)

Capturado junto con su esposa y sus dos hijas del kibutz Nir Oz. Su mujer había recibido recientemente tratamiento contra el cáncer de mama y necesitaba atención médica, fue liberada junto a sus hijas el 27 de noviembre. En diciembre se confirmó la muerte de Engel.

Vivo Rom Braslavski (21)

Secuestrado por Hamás durante el Festival Supernova. Era uno de los guardias de seguridad del evento y resultó herido en ambas manos tras intentar poner a salvo a otras personas. Se puso en contacto con su madre sobre las 10.30 de la mañana para decirle que estaba bien, pero tres horas más tarde se le perdió el rastro.

Asesinado Sahar Baruch (24)

Secuestrado junto a su hermano y su abuela del kibutz Bari, intentaron escapar en el refugio de su casa, pero finalmente no pudieron porque los miembros de Hamás prendieron fuego al domicilio.

Vivo Segev Kalfon (27)

Secuestrado por Hamás cuando intentaba huir del Festival Supernova a través de una autopista que sale de la zona. Ahí lo cogieron. Segev es de Dimona y suele asistir a festivales de música, de los que es un apasionado.

Asesinado Tal Chaimi (41)

Se encontraba en el kibutz Nir Yitzhak cuando fue asesinado por Hamás. Chaimi pertenecía a la tercera generación que fundó esta comuna agrícola. Estaba casado.

Asesinado Tamir Adar (38)

Su abuela de 85 años, Yaffe Ader, también fue secuestrada el mismo día que él, pero Hamás la liberó. Sin embargo, Adar murió en Gaza. Tenía dos hijos.

Vivo Tamir Nimrodi (20)

Soldado que pertenece a la Administración de Coordinación y Enlace de COGAT en la franja de Gaza. Hamás lo capturó junto a otros dos compañeros en la base militar que se encuentra cerca del paso de Erez. Estuvo con unos amigos en otra parte de la base, pero se fue a dormir y horas más tarde fue tomado como rehén. Aquellos que permanecieron en el lugar en el que él se encontraba previamente sobrevivieron al ataque.

Asesinado Uriel Baruch (35)

Fue secuestrado por Hamás y asesinado el mismo día del ataque, su cuerpo fue retenido en la franja de Gaza hasta que pudo ser rescatado en marzo.

Vivo Yosef-Haim Ohana (24)

Trabajó como camarero en el Festival Supernova, donde fue capturado por Hamás. Antes de intentar ponerse a salvo, trató de ayudar a otras personas que se encontraban en el evento y estaban heridas. Sus padres, muy religiosos, se enteraron de lo sucedido después del sabbat.

Asesinado Yossi Sharabi (53)

Pertenecía al kibutz Bari, fue secuestrado y asesinado por Hamás. Era padre de tres niños.

Vivo Ziv Berman (27 años)

Fue secuestrado junto a su hermano gemelo en el kibutz Kfar Aza. Su familia asistió durante 10 días a multitud de funerales hasta que el Ejército israelí le informó que habían sido capturados por Hamás.

Asesinado Sontisek Rintalk (43)

Era un inmigrante tailandés que trabajaba en Israel, no ha trascendido más información ni la edad, aunque las FDI confirmaron que 66 inmigrantes murieron por los ataques de Hamás.

Asesinado Sontia Ok'Krasari (30)

Era un inmigrante tailandés que se encontraba trabajando en Israel. Las FDI no han dado más información sobre él.