Israel retrasa la entrada en vigor del acuerdo a la aprobación del gabinete, que se reunirá a las 17.00 horas
El húngaro László Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura 2025

Los 48 rehenes que Hamás liberará tras alcanzar el acuerdo de paz con Israel

Tel Aviv cree que al menos 20 de los cautivos permanecen con vida

Trump anuncia un acuerdo entre Israel y Hamás para acabar con la guerra en Gaza

Cartel de los rehenes que quedan en manos de Hamás
Cartel de los rehenes que quedan en manos de Hamás REUTERS

Clara Luque

El acuerdo de paz entre Israel y Hamás se ha materializado esta noche cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, lo ha anunciado al mundo a través de su red social Truth Social. El plan lo ratificará Israel este jueves. Esto ha motivado una posible ... presencia de Trump este fin de semana en la región. Tras su aprobación, se realizará una cuenta atrás de 72 horas que estarán marcadas por la liberación de los 48 rehenes que fueron capturados en la fatídica noche del 7 de octubre de 2023 -se cree que 20 aún siguen con vida- y la excarcelación de los presos palestinos que se encuentran en prisiones israelíes.

