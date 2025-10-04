Suscribete a
ABC Premium

Multiplicar las capacidades del cerebro es posible con la «triada del éxito»

Potenciar la neurogénesis o creación de nuevas neuronas permite aumentar la cognición, la creatividad y el bienestar emocional

Elsa Punset revela cuál es el mejor hábito para cuidar la salud mental

David Bustamante, sobre su rutina para adelgazar 20 kilos: «Me levanto todos los días entre las 5 y las 6 de la mañana y hago una caminata de una hora en ayunas»

Tener objetivos claros ayuda a potenciar el cerebro.
Tener objetivos claros ayuda a potenciar el cerebro.
Raquel Alcolea

Raquel Alcolea

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La delicada microarquitectura del cerebro contiene cientos de miles de millones de células (entre neuronas y neuroglías -células no neuronales del sistema nervioso que cumplen funciones de soporte, nutrición, aislamiento, defensa e incluso regulación del funcionamiento neuronal-) que le otorgan una abrumadora complejidad ... y un potencial ilimitado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Raquel Alcolea

Periodista y Máster en Marketing Digital. Tras dos décadas en diarios, emisoras y revistas, ahora estoy al frente de ABC Bienestar, donde escribo y hablo sobre temas que ayuden a vivir más y mejor.

Raquel Alcolea

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app