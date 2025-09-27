Elsa Punset, filósofa y escritora: «Buscar lo que nos aporta alegría es el mejor hábito para tener salud mental»

Una metáfora bella y potente. El cuidado de un pequeño gorrión que llega a ella por azar es el hilo conductor del viaje de autoconocimiento que propone la escritora y divulgadora Elsa Punset (@elsapunset) en su libro 'Alas para volar' (Destino). En esta ... obra aborda los grandes temas que acompañan a esa etapa crucial en la que uno, por diversas circunstancias, se enfrenta a un cambio vital: desde las heridas de la infancia hasta la necesidad de formar parte de algo sin dejar de ser uno mismo.

—Su obra plantea una metáfora sobre el autocuidado desde el amor hacia un gorrión…

—Sí, porque no puedes cuidar de los demás si no sabes cuidarte. Y antes tienes que curar tus heridas de infancia, entender qué pasa con tus amores averiados, visitar tu soledad y entender quién eres y qué vienes a dar a este mundo. Cuando tengas eso claro, podrás acompañar y cuidar.

—¿De qué manera ayuda revisitar la infancia?

—Pocos salen indemnes de la niñez. En esa etapa se generan estrategias de supervivencia, heridas y cicatrices. Es un momento muy vulnerable en el que el entorno y los padres explican cómo vivir y quién eres. Y aunque nos eduquen con amor, se tiende a heredar tanto lo bueno como lo malo. Superar la infancia exige mirar hacia adentro para saber qué pasó, qué me enseñaron, cómo me defendí y cómo aprendí a pensar el tipo de amor que merezco.

—¿Y qué se hace con todo eso?

—Salir al mundo. Uno de los errores del sistema educativo es que nos enseñan a leer y escribir pero no a conocernos. Conocerse es revisitar la niñez. Cuando uno mira atrás se da cuenta de que no era capaz de hacer las cosas de otra manera porque fue así como se las enseñaron y no lo cuestiona hasta que es más consciente.

—¿Hay que sufrir para definirse y superarse?

—El sufrimiento actúa como un agente de cambio frecuente y nos movemos cuando la vida se nos hace insoportable. Pero, cuanto más se evoluciona psicológicamente, más se aprende a cambiar desde la alegría.

—¿Por qué reivindica el valor de la alegría?

—Hay que preguntarse si algo nos da o no alegría. ¿Cuántos años pasamos haciendo cosas solo porque aprendimos que había que hacerlas? Decir que algo te da alegría es una señal de que estás aprendiendo a cambiar, no por el viejo parámetro del sufrimiento, sino porque abres los ojos a la posibilidad de vivir de otra manera.

—Suele costar saber lo que nos hace realmente felices…

—Somos seres sintientes. Nos importa el sentimiento más que el pensamiento, pero es el pensamiento el que nos dicta. Y el cerebro humano tiene un sesgo que lleva a generar más pensamientos negativos que positivos. ¿Por qué no explican que no tenemos un cerebro neutro? En la infancia, con un cerebro menos desarrollado, se vive más en la alegría, porque aún no ha aparecido esa preponderancia que nos lleva, por ejemplo, a recordar cinco veces más un insulto que una palabra amable.

—Eso es duro.

—Claro. A lo largo de la vida hay tantas críticas que se quedan pegadas al cuerpo que es difícil vivir así. Y eso nos va desgastando. Jugamos con cartas trucadas y un cerebro sesgado. Aprender a gestionarlo es dar a la alegría la importancia que merece. No es un lujo biológico, sino que es algo que conecta, te hace más creativo, te motiva y te fortalece. Buscar aquello que nos aporta alegría es el mejor hábito para fortalecer la salud mental.

—¿Afecta más la presión interior o la exterior?

—La presión exterior es potente, pero se proyecta hacia adentro. Y esa voz crítica que te dice lo que deberías hacer o lo que los demás esperan de ti se interioriza. Eso hace que uno sea su propio carcelero.

—¿Es su gorrión un símbolo de libertad?

—La crianza de mi pequeño gorrión fue una metáfora viva de la que partieron las reflexiones del libro. Lo recogí en la calle con apenas unos días de vida y con un pie en el más allá. Era difícil que sobreviviera. Pero le eché tanto amor y tantas ganas que, a pesar de ser una 'madre-pájaro' bastante mala, él encontró la manera de guiarme. Esa pequeña criatura sabía decir que no y sabía quién era. Y me hizo pensar que ojalá yo hubiese sabido ambas cosas a lo largo de mi vida. Recuperar las alas es una lección que podemos aprender todos. No se puede vivir con las alas rotas.

—¿Se siente uno más libre con la edad o con la segunda parte de la vida?

—No es una cuestión cronológica, sino psicológica. El edadismo presente en esta sociedad siempre pone etiquetas. Pero hay que pensar en la edad de un modo distinto. Puedes vivir 100 años y no llegar a ella o tener 25 y estar atravesándola. Es el momento en el que uno se da cuenta de los patrones y de los errores que se han repetido en su vida. Tal vez quería de una forma que no dejaba respirar a los demás, o quizá intentaba trabajar mucho para que le respetaran o cualquier otra cosa que aprendiera de su familia. Es una especie de revelación: «¡Ahora lo entiendo, eso me pasaba y por eso actuaba así!».

—¿Por qué cuesta tanto abrir los ojos al cambio?

—No somos lo que decimos ni lo que oímos. El conocimiento no cambia el comportamiento. Darse cuenta de las cosas significa ponerse manos a la obra y cambiar cosas: cómo piensas, cómo te hablas, cómo tratas a los demás… Afrontar la segunda parte de la vida consiste en atreverse a ser quién eres. A menudo me encuentro con personas que entienden el mensaje, pero no logran cambiar su forma de pensar y de sentir. Por eso en el libro intento aportar estrategias para lograrlo.

—¿Cuáles son más efectivas?

—Una de ellas es la imaginación. Para usarla es útil preguntarse: «¿Cómo sería mi vida si…?». Hacer ese ejercicio constantemente pensando de verdad cómo sería si tuviera otro trabajo, si viviera en otro lugar, si pensase de otra manera, es una fórmula útil. Y otro gran referente para entender si uno va por buen camino es el cuerpo. Me pregunto cómo he podido vivir tantos años dando la espalda a mi cuerpo, a mis intuiciones, a esos dolores de tripa o a esas molestias en el cuello que me dan de vez en cuando. El cuerpo sabe y hay que leer sus señales y usarlo como una brújula.

—¿Habría que ser un rastreador de nuestras señales?

—Sí, porque eso implica despertar. Es curioso, porque cuanto más apasionada y entusiasta es una persona, más tiende a proyectar lo que quiere en los demás y a no leer las señales del camino. Quise mostrar esto a través de la imagen del rastreador de un safari fotográfico que sabe dónde están los animales por los rastros que dejan y que son invisibles para la mayoría. Se funden con el entorno, escuchan, miran y sienten cada huella y cada señal.

—¿Cómo se sabe que son las señales correctas?

—Hay que ser valiente para aceptar que un lugar, un trabajo o una persona no son para ti y evitar resignarse, frustrarse y amargarse. Pero somos muy mentales. Justificamos y volvemos a justificar. Y cuanto más empeño hay, más cuesta renunciar. Por eso hay una imagen preciosa que usan los rastreadores, que es el camino del 'aquí no es'. Uno recorre esa senda cuando siente que no recibirá nada, que no hay alegría ni comunicación en ese entorno. No importa haber empleado diez años de tu vida en algo. Ahí no es. Hay que exigirse menos, y sentir y escucharse más.

Muy personal Escritora y filósofa, Elsa es una de las hijas del divulgador científico Eduard Punset y tiene dos niñas. Aunque nació en la capital británica, ha vivido en Haití, Estados Unidos y Madrid. Combina una formación extensa en filosofía, humanidades y educación con una larga trayectoria en divulgación emocional. Es licenciada en Filosofía y Letras y Máster en Humanidades por la Universidad de Oxford. Es también Máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid, y en Educación Secundaria por la Universidad Camilo José Cela. Es una de las voces más reconocidas en el ámbito de la inteligencia emocional y el crecimiento personal. Autora de bestsellers como 'Brújula para navegantes emocionales', 'Una mochila para el universo', 'El libro de las pequeñas revoluciones', 'Felices', 'Fuertes, libres y nómadas', 'Inocencia radical' . Y esta más reciente, 'Alas para volar'. También es autora de la popular serie infantil 'Los Atrevidos', con diez títulos que acercan la inteligencia emocional a los más pequeños. Acaba de poner en marcha la Fundación Punset Terraviva para impulsar proyectos que tiendan puentes entre la naturaleza y el bienestar humano.

—¿Cómo afrontar el contexto tan duro que vivimos?

—En el capítulo 'Guerra y paz' propongo una reflexión autocrítica del ser humano, porque históricamente tenemos una visión edulcorada de lo que somos. El mundo se está convirtiendo en un polvorín globalizado. Estamos viendo de forma transparente que el humano es violento, y hay que reconocerlo. Es cierto que tiene una tendencia a la empatía, al amor al prójimo y al cuidado; pero al mismo tiempo, y de forma más potente, tiende a dominar y conquistar. La mente humana es compleja y convierte el poder en una historia apoyada con legislaciones y guerras que le llevan a justificar la violencia.

—¿Y qué se hace ante eso?

—Empieza por ti. El modo en el que uno se trata habla de cómo trata a los otros y al resto del planeta. Es cierto que tendríamos que volvernos todos más activistas, porque se puede hacer mucho, pero hay que empezar por uno mismo. Pregúntate cómo te hablas y haz afirmaciones sobre tus posibilidades y capacidades. Cuando uno empieza a hablarse en positivo se siente ridículo, pero es bello el proceso que lleva a creer que se puede vivir desde un lugar de luz en vez de hacerlo desde la oscuridad.

—¿Cree que la soledad no deseada está detrás de muchas enfermedades?

—Vivimos en una sociedad del estímulo constante que no permite estar a solas ni con uno mismo ni con otra persona, porque lo más frecuente es que miren el móvil. Daniel Goleman decía que la atención plena es una forma de amor. Y lo es. Sentimos la desatención de los demás porque se encierran en sus teléfonos. Pero además la soledad tiene otra cara. Si uno no se desconecta de esta sociedad ruidosa que le ocupa la cabeza no encontrará la paz ni el sentido de su vida. Es necesario parar y volver hacia adentro. Necesitas ser un templo para ti y estar en paz contigo.

—¿Cómo orientar a niños y adolescentes en este mundo de hiperestimulación?

—Viven una velocidad de cambio nunca conocida en la historia. Son conejillos de indias de un experimento social y tecnológico. Su reto ahora es dar significado a la persona en un mundo en el que la inteligencia ya no será lo que nos distinga. La pregunta es: «¿Qué nos hace humanos?» Esta sociedad materialista tiene una herida invisible que es la falta de propósito y de trascendencia. Hay una pobreza afectiva terrible que tiene que ver con la desconexión con uno mismo y con los demás. Los vínculos son ahora más frágiles, así que van a tener que reinventar por qué están aquí y qué hacen porque si no, vivir va a ser muy duro.