Elsa Punset, filósofa y escritora: «Buscar lo que nos aporta alegría es el mejor hábito para tener salud mental»

En su nueva obra 'Alas para volar' la escritora, filósofa y divulgadora explica cómo empezar de nuevo cuando la vida se desordena

Elsa Punset, autora de 'Alas para volar', junto a un pequeño pájaro
Elsa Punset, autora de 'Alas para volar', junto a un pequeño pájaro
Raquel Alcolea

Una metáfora bella y potente. El cuidado de un pequeño gorrión que llega a ella por azar es el hilo conductor del viaje de autoconocimiento que propone la escritora y divulgadora Elsa Punset (@elsapunset) en su libro 'Alas para volar' (Destino). En esta ... obra aborda los grandes temas que acompañan a esa etapa crucial en la que uno, por diversas circunstancias, se enfrenta a un cambio vital: desde las heridas de la infancia hasta la necesidad de formar parte de algo sin dejar de ser uno mismo.

Sobre el autor Raquel Alcolea

Periodista y Máster en Marketing Digital. Tras dos décadas en diarios, emisoras y revistas, ahora estoy al frente de ABC Bienestar, donde escribo y hablo sobre temas que ayuden a vivir más y mejor.

