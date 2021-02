Boloñesa de coliflor: no hay que ser vegetariano para adorar esta receta

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Duración 00:35

Dificultad Media

6 Comensales

Para deportistas

Sin azúcar

Vegano

Son muchas las formas con las que en los últimos tiempos se están intentando reproducir platos tradicionalmente cárnicos como burgers, salchichas, embutidos varios, etc. para adaptarlos a los nuevos gustos: vegetarianos o veganos.

Estas preferencias que ya no solo tienen que ver con el paladar, la salud y con una mayor incorporación de vegetales a nuestra dieta, sino también tienen que ver con cuestiones éticas y relativas a la sostenibilidad de nuestro sistema alimentario y por ende la de nuestro planeta.

Recurrir a alimentos propios de la temporada en la que estamos es una de las formas más sencilla de contribuir a todo esto, pudiendo repercutir incluso positivamente en nuestra economía al poder disfrutar de una mayor oferta y por lo tanto un mejor precio.

Por eso no es la primera vez que hablamos sobre la versatilidad de muchos alimentos tremendamente económicos, como la coliflor, alimento que además nos aporta valores muy interesantes a nivel nutricional además de un elevada sensación de saciedad, por no hablar de la satisfacción que nos provoca degustar un plato delicioso a base de uno de nuestros vegetales favoritos.

Coliflor. - Catalina Prieto

Lo de que en casa huele mal cuando se cocina coliflor es una de las habituales excusas para no consumirla, y se arregla con una cocción corta o con otras técnicas que no implican sumergirla en agua. Lo de que «a mi familia no le gusta» lo vamos a derribar con la receta que hoy os traigo y no, no se trata de una broma, ni tampoco hace falta ser vegetariano para que te guste.

La combinación de champiñones y coliflor aportan una textura y una profundidad en sabor comparables a las que suele tener la clásica salsa boloñesa de carne picada y mucho menos tiempo de preparación.

Ingredientes (para 6) Portobellos o champiñones 350 gramos Coliflor mediana troceada en ramilletes 1 cabeza Aceite de oliva extra virgen ⅓ de taza Cebolla grande, finamente picada 1 Dientes de ajo, cortados en rodajas finas 5 dientes Pulpa de tomate en conserva 800 gramos Laurel 1 hoja Sal y pimienta negra Perejil fresco Pasta tipo rigatoni 450 gramos Parmesano finamente rallado 1 taza Limón 1 ½ cucharadita de escamas de pimiento rojo triturado o un hilito de aceite de chile para servir Opcional

Así se hace la receta de la boloñesa de coliflor:

Preparación Triturar los champiñones en un procesador de alimentos o robot de cocina hasta que estén bien picados. Pasar a un bol pequeño y limpiar el bol del robot de cocina. Colocar la coliflor en trozos en el procesador de alimentos y triturar hasta que parezcan granos de arroz y reservar en un bol (podemos necesitar hacerlo en dos o tres veces). Calentar ¼ de taza de aceite en una olla grande a fuego medio-alto. Añadir los champiñones y cocinarlos, removiendo de vez en cuando hasta que se doren bien, de 4 a 6 minutos. Añadir la cebolla y 2 cucharadas de aceite a la olla. Cocinar revolviendo ocasionalmente hasta que la cebolla esté muy suave y dorada, de 6 a 8 minutos. Agregar el ajo y seguir cocinando hasta que comience a intensificarse el olor. Añadir la coliflor y cocinar removiendo de vez en cuando hasta que la coliflor esté ligeramente cocida y empiece a pegarse al fondo de la olla, entre 6 y 8 minutos. Añadir la pulpa de tomate y cocinar removiendo constantemente, hasta que la salsa se oscurezca ligeramente, unos 2 minutos. Es importante salpimentar solo al final para que los vegetales concentren su sabor y no aporten excesiva agua a la salsa. Mantener la salsa caliente a fuego bajo. Mientras tanto coceremos la pasta en una olla grande con agua salada hirviendo, removiendo de vez en cuando, hasta que esté al dente. Con una espumadera transferir la pasta a la olla con la salsa. Añadir la taza de parmesano y un poco de líquido de la cocción de la pasta si fuera necesario. Subir a fuego a medio y cocinar hasta que la salsa se adhiera a la pasta, unos 3 minutos. Retire del fuego y añada el perejil. Probar y rectificar de sal y pimienta. . Rallar finamente medio limón sobre la pasta y mezclar una vez más. Servir con un poco más de parmesano y unas gotas de aceite.